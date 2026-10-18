Sơn La chuẩn bị diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn

Theo thông tin tại hội nghị, cuộc diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện phối hợp tham gia tại Khu đô thị Vincom năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 29-10-2026.

Công an tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập, thành lập Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy diễn tập; xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập và tham quan diễn tập; tổ chức cho các cơ quan, đơn vị đăng ký lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập; kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn; phối hợp với UBND phường Tô Hiệu thông tin những nội dung cơ bản về chương trình diễn tập đến người dân Khu đô thị Vincom.

Quang cảnh hội nghị.

UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục xây dựng kịch bản chi tiết, hiệu chỉnh phương án luyện tập khoa học, phù hợp; bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau diễn tập tuyệt đối an toàn.

Công ty Cổ phần Vincom Retail, chi nhánh tỉnh Sơn La tạm dừng các hoạt động trong Trung tâm thương mại Vincom vào thời gian luyện tập, diễn tập, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia tập luyện, diễn tập và chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ diễn tập.