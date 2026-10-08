Sơn La: Chuẩn bị các điều kiện thẩm định Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Tại buổi làm việc, ông Việt nhấn mạnh, nếu được triển khai, tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Sơn La, Điện Biên nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung. Tuyến đường sẽ góp phần hình thành trục giao thông kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị, khu du lịch và vùng sản xuất của khu vực; đồng thời tăng cường kết nối Tây Bắc với các trung tâm kinh tế lớn, các đầu mối giao thông và thị trường trong nước.

Chủ tịch tỉnh Sơn La làm việc với các sở, ban ngành về việc thẩm định Dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên. Ảnh: CTTSL

Để chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình thẩm định; xây dựng kế hoạch triển khai các bước tiếp theo của dự án, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Đồng thời, chủ động phối hợp, xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án; tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác của tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ liên quan, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị.

Trước đó, ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1948/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hội đồng có trách nhiệm rà soát các quy định của pháp luật, đánh giá kỹ đề xuất xác định cơ quan chủ quản đối với dự án, bảo đảm việc triển khai dự án khả thi, hiệu quả; đồng thời thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đúng quy định.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện Báo cáo thẩm định, trong đó xác định rõ hồ sơ dự án đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc đoạn qua tỉnh Sơn La dài khoảng 179,5km, điểm đầu giao với quốc lộ 43 tại phường Vân Sơn, kết nối với tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; điểm cuối tại ranh giới tỉnh Sơn La - Điện Biên, kết nối với tuyến đi Cửa khẩu Tây Trang.

Tuyến đi qua 18 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng khoảng 22m, tốc độ thiết kế 80km/h, có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 63.120 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Dự kiến năm 2030 cơ bản hoàn thành các hạng mục chính; năm 2031 hoàn thành đường gom, đường hoàn trả và quyết toán công trình.