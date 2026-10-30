Sơn La chú trọng thi đua thực chất, khen thưởng đúng người, đúng thành tích

Ngày 30/10, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Sơn La chủ trì Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2026, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Toàn tỉnh duy trì 6 cụm, 59 khối thi đua với 826 đơn vị tham gia; 100% cụm, khối thi đua tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Tính đến ngày 15/9/2026, toàn tỉnh có 265 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và 1.977 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Đình Việt đề nghị các thành viên Hội đồng, sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xem thi đua là nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Các phong trào thi đua cần được tổ chức thiết thực, có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, hướng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo hướng chính xác, công khai, minh bạch, đúng thành tích, đối tượng và tiêu chuẩn; ưu tiên biểu dương các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp và những cá nhân có thành tích tiêu biểu ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ngay sau hội nghị sơ kết, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức trao tặng, truy tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước đối với những cá nhân có quá trình công tác, cống hiến.

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo tỉnh Sơn La trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân

Theo các quyết định của Chủ tịch nước được Sở Nội vụ công bố, có 50 cá nhân được trao tặng, truy tặng Huân chương Lao động các hạng, gồm 11 Huân chương Lao động hạng Nhất, 21 Huân chương Lao động hạng Nhì và 18 Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng thời, một cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Việt ghi nhận, tri ân những đóng góp và quá trình cống hiến của các cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Đồng chí mong muốn các cá nhân tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp, là tấm gương để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến vào sự nghiệp phát triển tỉnh Sơn La.