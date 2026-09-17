Sơn La chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới và vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh, từ đêm 14/9 đến đêm 17/9, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau: Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; cập nhật diễn biến thời tiết, nhất là tại khu vực có mưa lớn, nguy cơ cao và thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích rà soát khu vực ven sông, suối, trũng thấp có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở; chủ động di dời, sơ tán người dân khi cần thiết; khơi thông dòng chảy, sẵn sàng lực lượng tại chỗ hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và vị trí có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính.

Kiểm tra, rà soát các hồ chứa, đập dâng và vùng hạ du, nhất là hồ thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ chứa xung yếu; các hầm, lò khai thác khoáng sản và công trình đang thi công. Bố trí lực lượng thường trực vận hành, điều tiết hồ chứa an toàn, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.

Đồng thời, tăng cường thông tin, truyền thông tại cơ sở; cập nhật, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để Nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ Nhân dân; kịp thời xử lý sự cố ngay từ giờ đầu, không để bị động, bất ngờ. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình thiên tai, công tác ứng phó và thiệt hại theo quy định; trường hợp vượt khả năng ứng phó, kịp thời báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu chỉ đạo xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh biện pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra./.