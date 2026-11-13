Sơn La chủ động nhận diện, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ PCTNLPTC năm 2026. Các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Tại xã Gia Phù, Ban Thường vụ Đảng ủy xác định PCTNLPTC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; chú trọng công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, tài sản công, đất đai, công tác cán bộ và giải quyết thủ tục hành chính. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

Trong năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập 1 đoàn kiểm tra đối với 3 tổ chức đảng và 9 đảng viên về việc thực hiện quy chế làm việc, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân và kê khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tổ chức giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng và 4 đảng viên liên quan đến quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, đất do cộng đồng dân cư sử dụng và việc kê khai tài sản, thu nhập. Qua kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Địa phương cũng duy trì mô hình “Tiếp công dân lưu động tại cơ sở” với 2 buổi mỗi tháng, đưa vào sử dụng mã QR để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, xã đã tiếp 28 lượt công dân về 28 vụ việc; tiếp nhận 16 đơn thuộc thẩm quyền, trong đó giải quyết 15 đơn, còn 1 đơn đang tiếp tục xử lý.

Tại xã Mường Cơi, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về PCTNLPTC được quan tâm triển khai. Trong năm, địa phương tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền, tập huấn với 843 lượt người tham dự. Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập được thực hiện đối với 28/28 người thuộc diện kê khai. Cùng với đó, xã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Đại diện các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ PCTNLPTC năm 2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra khó khăn, hạn chế.

Tại Gia Phù, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, các khoản đóng góp của nhân dân và nguồn lực xã hội hóa vẫn là những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm; việc xác minh nguồn gốc đất qua các thời kỳ còn gặp khó khăn.

Đối với Mường Cơi, địa bàn rộng, dân cư phân tán, một số bản cách xa trung tâm, điều kiện kết nối mạng còn hạn chế; khối lượng công việc tăng sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong khi đội ngũ cán bộ còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Hải nhấn mạnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực và PCTNLPTC luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Đây không chỉ là yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng, mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ông Nguyễn Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi làm việc.

Cấp ủy cần nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế trong công tác nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và quản lý cán bộ; không chủ quan, né tránh, mà phải chủ động phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm ngay từ cơ sở.

Các đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; kiên quyết phòng ngừa biểu hiện cục bộ, bè phái, vụ lợi và lợi ích nhóm.

Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát theo Quy định số 131-QĐ/TW; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, không để những hạn chế nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, bao che hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với công tác tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, các đơn vị cần thực hiện nghiêm Quy định số 178-QĐ/TW, bảo đảm lợi ích chung, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối.

Việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công phải tuân thủ Quy định số 189-QĐ/TW ngày 08/10/2024 của Bộ Chính trị, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; chú trọng các lĩnh vực ngân sách, mua sắm, sửa chữa, trụ sở làm việc, đất đai, tài nguyên và các khoản đóng góp của nhân dân.

Nhấn mạnh vai trò của công tác phòng ngừa, ông Nguyễn Minh Hải yêu cầu mỗi tổ chức đảng phải thực sự trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, danh dự và trách nhiệm công vụ. Công tác PCTNLPTC cần được triển khai thực chất, thường xuyên, gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Buổi làm việc góp phần tăng cường trao đổi, phối hợp, kịp thời nhận diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây cũng là yêu cầu quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.