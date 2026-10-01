Sơn La 'chốt' phương án xử lý 21 dự án còn vướng mắc

Ngày 1/10, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 theo Quyết định số 1702/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc làm việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và công thương.

Cuộc làm việc được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới một số xã, phường có dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Tổ công tác số 2 UBND tỉnh Sơn La tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án nông nghiệp, môi trường và công thương.

Còn 21 dự án cần tiếp tục rà soát, xử lý

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, tính đến ngày 30/9, Tổ công tác số 2 đang theo dõi, chỉ đạo xử lý 38 dự án trên địa bàn tỉnh, gồm 34 dự án sử dụng vốn tư nhân và 4 dự án sử dụng vốn nhà nước.

Qua 3 phiên họp, Tổ công tác đã xử lý xong 17 dự án, tăng 6 dự án so với phiên họp thứ 2. Trong số này có 4 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với 21 dự án tiếp tục được rà soát, có 7 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất và thuộc diện đề nghị chấm dứt hoạt động.

Đến nay, 5 dự án đã hoàn tất thủ tục chấm dứt; 2 dự án còn lại đang tiếp tục được xử lý theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025.

Bên cạnh đó, 6 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất. Tổ công tác đang tiếp tục rà soát nguyên nhân và xác định hướng xử lý phù hợp.

8 dự án đã được giao đất, cho thuê đất cũng đang được rà soát, tập trung làm rõ nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng dự án

Tại cuộc làm việc, các thành viên Tổ công tác tập trung đánh giá tiến độ thực hiện từng dự án, trong đó chú trọng các vấn đề liên quan đến đất đai, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và quá trình tổ chức thực hiện.

Cùng với việc xác định nguyên nhân, Tổ công tác yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án.

Đối với các dự án đang triển khai, việc rà soát nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, đồng thời tạo cơ sở để các cơ quan chức năng theo dõi tiến độ và xử lý những vấn đề phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công phát biểu kết luận

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công yêu cầu các ngành, đơn vị tập trung xử lý dứt điểm 21 dự án còn tồn tại trong quý IV/2026; đồng thời xác định cụ thể phương án, tiến độ và trách nhiệm đối với từng dự án.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chủ động làm việc với nhà đầu tư, kiểm tra thực địa, đánh giá đầy đủ nguyên nhân để lựa chọn phương án xử lý phù hợp.

Đối với những dự án không hiệu quả, không còn khả năng triển khai, Tổ công tác yêu cầu kiên quyết thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng đất và nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh.