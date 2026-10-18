Sơn La: Chiềng Cơi đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân

Các đại biểu tham gia tập huấn, thực hành sử dụng kiosk hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Lã Hương

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng Cơi vừa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua kiosk hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Tham gia tập huấn có các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng, hội viên, đoàn viên trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các học viên được trực tiếp thực hành các thao tác trên kiosk, từ khởi động thiết bị, truy cập hệ thống, đăng nhập, xác thực thông tin cá nhân bằng tài khoản định danh điện tử VNeID đến quét, chụp, tải hồ sơ lên hệ thống và kiểm tra thông tin trước khi gửi. Việc hướng dẫn từng bước giúp người tham gia nắm rõ quy trình thực hiện, chủ động hơn khi tiếp cận các tiện ích số.

Nội dung tập huấn tập trung vào những thủ tục hành chính thiết thực, liên quan đến đăng ký thành lập hộ kinh doanh, lĩnh vực đất đai, đăng ký khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân và trợ cấp hưu trí xã hội. Các học viên còn được hướng dẫn tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với những thủ tục có phát sinh chi phí.

Trong quá trình thực hành, những khó khăn thường gặp khi đăng nhập, xác thực tài khoản, tải hồ sơ, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả được giải đáp cụ thể. Qua đó, học viên có thêm kiến thức, kỹ năng để hỗ trợ người dân xử lý các tình huống phát sinh khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Điểm đáng chú ý của hoạt động là việc phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi số cộng đồng, cán bộ, hội viên và đoàn viên trong việc đưa kỹ năng số đến từng khu dân cư. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế về khả năng tiếp cận công nghệ.

Thông qua hoạt động tập huấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chiềng Cơi tiếp tục phát huy vai trò kết nối, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia chuyển đổi số.

Việc trang bị kỹ năng sử dụng kiosk và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến không chỉ giúp người dân từng bước làm chủ các thao tác cần thiết mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số an toàn, thuận tiện, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ hành chính công tại cơ sở.