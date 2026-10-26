Sơn La cảnh báo rủi ro hóa đơn điện tử tại 697 doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Theo Thuế tỉnh Sơn La, thông qua hệ thống phân tích và cảnh báo rủi ro hóa đơn điện tử, cơ quan thuế đã rà soát 697 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc diện cần kiểm tra, xử lý. Dữ liệu được chuyển đến các đơn vị chức năng và Thuế cơ sở để xác minh, đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ xử lý.

Trong công tác phân tích rủi ro, cơ quan thuế thực hiện 6 kết quả phân tích tự động, rà soát 14.088 người nộp thuế và xác định 65 trường hợp có mức độ rủi ro cao để đưa vào diện rà soát, kiểm tra. Qua kiểm tra, xác minh, 2 trường hợp được xác định không có rủi ro; 20 trường hợp tiếp tục được rà soát, yêu cầu giải trình và xử lý theo quy định.

Thuế tỉnh Sơn La tích cực hỗ trợ hộ kinh doanh

Đối với lĩnh vực xăng dầu, Thuế tỉnh Sơn La rà soát chuyên sâu 86 doanh nghiệp, phát hiện 23 doanh nghiệp có dấu hiệu xuất gộp hóa đơn. Các trường hợp này đang được phân tích, xác minh thêm; dấu hiệu bất thường chưa đồng nghĩa với kết luận vi phạm.

Cơ quan thuế cũng theo dõi, đôn đốc xử lý 543 trường hợp thuộc diện cảnh báo về sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời rà soát 1.800 mã số thuế có kê khai phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 8/2026 nhằm phát hiện dấu hiệu rủi ro.

Tăng cường kiểm tra, thu ngân sách đạt hơn 4.318 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9/2026, Thuế tỉnh Sơn La hoàn thành 356 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, với tổng số thuế truy thu và xử phạt gần 14,57 tỷ đồng, tăng 4,25 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025, tương đương 141,3%.

Trong đó, 240 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề đạt 57% kế hoạch năm, tăng 64 cuộc so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cơ quan thuế thực hiện 116 cuộc kiểm tra đột xuất liên quan đến giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Về thu ngân sách nhà nước, trong 9 tháng năm 2026, số thu do Thuế tỉnh Sơn La thực hiện đạt 4.318 tỷ đồng, bằng 90,8% dự toán Trung ương và 85,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ thuế, phí đạt 3.532 tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán và tăng 19,9%; thu tiền sử dụng đất đạt 786 tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán Trung ương giao, giảm 22,8% so với cùng kỳ.

Thời gian tới, Thuế tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phân tích, cảnh báo rủi ro hóa đơn điện tử, theo dõi và xử lý các trường hợp còn tồn đọng, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế và kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn.