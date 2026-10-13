Sơn La cam kết đồng hành và xây dựng thương hiệu cà phê Arabica

Lễ bế mạc Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026

Hôm nay, tỉnh Sơn La và Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai, với chủ đề "Cà phê Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới" tổ chức Lễ bế mạc, với những thành công hết sức tốt đẹp để lại ấn tượng sâu sắc, đặc biệt đối với bạn bè quốc tế và du khách. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin được trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các quý vị đại biểu và chúc Lễ bế mạc thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026.

Lễ hội Cà phê Arabica Sơn La lần thứ hai năm 2026 diễn ra thành công tốt đẹp và để lại những ấn tượng sâu sắc. Đó là được sự hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, các tỉnh bạn, cộng đồng doanh nghiệp, du khách và toàn thể nhân dân tỉnh Sơn La. Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, bạn bè quốc tế, du khách, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học đã đem đến Sơn La niềm tin, thắng lợi.

Hành trình diễn ra lễ hội đầy cảm xúc, thăng hoa. Mở đầu chương trình khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La đã thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh để xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững; xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh và tiến tới trở thành nền nông nghiệp hàng hóa lớn của Trung du miền núi phía Bắc và thể hiện quyết tâm để xây dựng cà phê Arabica là một thương hiệu đặc sản của vùng Tây Bắc; ứng dụng khoa học công nghệ để ngày càng nâng cao chất lượng, chế biến sâu, tăng giá trị sản phẩm và đưa Arabica trở thành mặt hàng chủ lực trong nền kinh tế của tỉnh Sơn La.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc cà phê lần thứ hai năm 2026.

Các điểm nhấn trong Lễ hội, từ khai mạc triển lãm, ngành hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu với các gian hàng hàng các vùng miền, những sản phẩm OCOP, sản phẩm cà phê đã đem lại ấn tượng sâu sắc cho đồng bào, du khách. Trong các chương trình hội thảo: Cà phê bền vững và hệ sinh thái, các nhà khoa học đã đem đến Sơn La những niềm tin mới, hướng đi mới để xây dựng vùng trồng, xây dựng hệ sinh thái cho cà phê Sơn La nói riêng và nền nông nghiệp. Hội nghị xúc tiến giao thương có 15 thương vụ các quốc gia trên thế giới cũng đã đem đến cho Sơn La hướng mở để xuất khẩu sản phẩm cà phê nói riêng ra thị trường các nước và định hình trên bản đồ của quốc gia và thế giới đối với sản phẩm cà phê Arabica của Sơn La. Tổ chức khánh thành và khởi công các dự án trọng điểm là thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh để mở rộng thu hút đầu tư, minh bạch và tạo môi trường lành mạnh nhất để các nhà đầu tư đến với Sơn La. Đó là dự án Cà phê Cascara, với 1.480 tỷ đồng, đã được trao chủ trương đầu tư và khánh thành, cũng như khởi công cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ là minh chứng cho môi trường đầu tư của tỉnh Sơn La ngày càng được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, đến Sơn La đầu tư.

Từ các chương trình của Lễ hội đã khẳng định sự quyết tâm chính trị và nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp đã đến tham dự, chỉ đạo và có những ý kiến tâm huyết để tỉnh Sơn La tiếp thu và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển cà phê bền vững, tỉnh Sơn La cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp để mở rộng vùng sản xuất, tiến tới đảm bảo sản xuất cà phê theo hệ sinh thái, các tiêu chuẩn quốc tế như EUDR, đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ của các nước nhập khẩu. Đặc biệt, trong thời gian lễ hội, tỉnh đã làm việc các đối tác của Liên minh Châu Âu EU, làm việc với Hawaii của Mỹ, các tổ chức và Ả Rập và Hiệp hội Cà phê Hàn Quốc, Nhật Bản đã minh chứng một điều: Sơn La cam kết đồng hành và xây dựng thương hiệu cà phê Arabica.

Tỉnh Sơn La sẽ xây dựng vùng trồng cà phê, xây dựng thương hiệu sản phẩm cà phê Sơn La xứng tầm với niềm tin của bạn bè quốc tế, các nhà khoa học, các tỉnh bạn và đặc biệt là các doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu cà phê của Sơn La.

Tỉnh Sơn La tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn và thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi để đảm bảo các nhà đầu tư đến với tỉnh Sơn La minh bạch và thành công. Phát huy giá trị văn hóa, thu hút bạn quốc tế, các tỉnh thành phố, đông đảo du khách và bà con đến với Sơn La.

Để quyết tâm đó trở thành hiện thực, chúng tôi mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh bạn, các nhà khoa học, các đối tác quốc tế, các tổ chức tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện để Sơn La xây dựng và phát triển xanh, nhanh và bền vững. Để ngành cà phê Sơn La ngày càng mang thương hiệu đặc sắc trên bản đồ quốc tế và trở thành mặt hàng chủ lực của tỉnh Sơn La, góp phần đưa Sơn La phát triển.