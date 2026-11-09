Sơn La: Các đồn Biên phòng đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện tượng đài 'Nghe lời non nước'

Đồn Biên phòng Chiềng Tương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình xây dựng Tượng đài “Nghe lời non nước” của đơn vị.

Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa và giáo dục sâu sắc, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Tượng đài khắc họa hình ảnh Bác Hồ với người chiến sĩ Biên phòng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đẩy nhanh tiến độ lắp đặt phần Tượng đài.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có 10 Đồn Biên phòng, để công trình khẩn trương được hoàn thiện, các Đồn Biên phòng đã tích cực đẩy mạnh xây dựng và dần hoàn thiện các hạng mục như: Đổ bê tông trụ đặt Tượng, xây lát phần đế và các tiểu cảnh xung quanh… Đồng thời, tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự chung tay đóng góp của các cơ quan, tổ chức, quần chúng nhân dân và các nhà hảo tâm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập chỉnh trang tiểu cảnh Tượng đài.

Tượng đài “ Nghe lời non nước” của Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã hoàn thiện cơ bản.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình các đơn vị đã huy động từ nguồn xã hội hóa được gần 1 tỷ đồng gửi cho các đơn vị bao gồm cả tiền mặt lẫn vật chất như (xi măng, cát, gạch, sắt) để phục vụ cho việc xây dựng công trình. Sự ủng hộ quý báu đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đồng lòng của nhân dân đối với công trình mang ý nghĩa thiêng liêng này.

Những đóng góp đó là nguồn động viên to lớn để các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm đưa Tượng đài “Nghe lời non nước” vào sử dụng, đồng thời trở thành “địa chỉ đỏ” cho giáo dục truyền thống, bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương, đất nước, tiếp tục củng cố thế trận lòng dân vững chắc để chung tay cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh nơi biên cương Tổ quốc.