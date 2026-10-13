Sơn La bế mạc Lễ hội Cà phê lần thứ II năm 2026

Sau 4 ngày diễn ra Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II, những hoạt động văn hóa, thể thao, những hội thảo kết nối, những cuộc thi vô cùng thú vị nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội đã lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu cà phê Sơn La đến mỗi người dân và du khách.

Các đại biểu, lãnh đạo tỉnh Sơn La tại Lễ bế mạc. Ảnh: H.H

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Tại Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp xuất sắc và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức và tham gia các hoạt động của Lễ hội.

Khen thưởng tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp vào sự thành công của Lễ hội. Ảnh: H.H.

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công, khẳng định: Lễ hội Cà phê Sơn La đã thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh để xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững; xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh và tiến tới trở thành nền nông nghiệp hàng hóa lớn của Trung du miền núi phía Bắc và thể hiện quyết tâm để xây dựng cà phê Arabica là một thương hiệu đặc sản của vùng Tây Bắc; ứng dụng khoa học công nghệ để ngày càng nâng cao chất lượng, chế biến sâu, tăng giá trị sản phẩm và đưa Arabica trở thành mặt hàng chủ lực trong nền kinh tế của tỉnh Sơn La.

Trong các chương trình hội thảo: Cà phê bền vững và hệ sinh thái, các nhà khoa học đã đem đến Sơn La những niềm tin mới, hướng đi mới để xây dựng vùng trồng, xây dựng hệ sinh thái cho cà phê Sơn La nói riêng và nền nông nghiệp. Hội nghị xúc tiến giao thương có 15 thương vụ các quốc gia trên thế giới cũng đã đem đến cho Sơn La hướng mở để xuất khẩu sản phẩm cà phê nói riêng ra thị trường các nước và định hình trên bản đồ của quốc gia và thế giới đối với sản phẩm cà phê Arabica của Sơn La. Tổ chức khánh thành và khởi công các dự án trọng điểm là thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh để mở rộng thu hút đầu tư, minh bạch và tạo môi trường lành mạnh nhất để các nhà đầu tư đến với Sơn La. Đó là dự án Cà phê Cascara, với 1.480 tỷ đồng, đã được trao chủ trương đầu tư và khánh thành, cũng như khởi công cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ là minh chứng cho môi trường đầu tư của tỉnh Sơn La ngày càng được cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, đến Sơn La đầu tư.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển cà phê bền vững, tỉnh Sơn La cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp để mở rộng vùng sản xuất, tiến tới đảm bảo sản xuất cà phê theo hệ sinh thái, các tiêu chuẩn quốc tế như EUDR, đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ của các nước nhập khẩu. Đặc biệt, trong thời gian Lễ hội, tỉnh đã làm việc các đối tác của Liên minh Châu Âu EU, làm việc với Hawaii của Mỹ, các tổ chức và Ả Rập và Hiệp hội Cà phê Hàn Quốc, Nhật Bản đã minh chứng một điều: Sơn La cam kết đồng hành và xây dựng thương hiệu cà phê Arabica.

Tỉnh Sơn La sẽ xây dựng vùng trồng cà phê, xây dựng thương hiệu sản phẩm cà phê Sơn La xứng tầm với niềm tin của bạn bè quốc tế, các nhà khoa học, các tỉnh bạn và đặc biệt là các doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu cà phê của Sơn La.