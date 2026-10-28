Sơn La bắt giữ 60 vụ án ma túy, thu hơn 38kg ma túy

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt giữ 2 đối tượng tại xã Mường Hung về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. (Ảnh: BẢO THỊNH)

Đây là kết quả nổi bật được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thông tin tại Hội nghị trực tuyến về tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức vào chiều 28/10.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, thời gian qua, hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn nội, ngoại biên vẫn diễn biến phức tạp. Các địa bàn trọng điểm gồm Phiêng Khoài, Chiềng Khương, Lóng Sập, Chiềng Sơn, Mường Hung và khu vực ngoại biên đối diện thuộc các huyện Sop Bao, Xieng Khouang, Muang Et, tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Dự tại điểm cầu Sơn La có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã quán triệt chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm trên khu vực biên giới.

Trong thực hiện Kế hoạch số 1822 ngày 8/4/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đơn vị đã xác lập và đấu tranh thành công 4 chuyên án về ma túy. Tính chung trong năm 2026, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 179 vụ với 225 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật.

Các đại biểu tham dự họp trực tuyến tại điểm cầu Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Cùng với đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La bắt giữ 5 vụ với 6 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 5 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng săn và 420 viên đạn các loại; bắt giữ 36 vụ với 33 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thu giữ 225 con gia súc; phát hiện, bắt giữ 10 vụ với 13 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép.

Bộ đội Biên phòng Sơn La bắt giữ 2 đối tượng tại xã Chiềng Khoong về hành vi tàng trữ trái phép 2 khẩu súng quân dụng và 50 viên đạn. (Ảnh: BẢO THỊNH)

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới vẫn còn khó khăn. Theo đánh giá của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, việc phát hiện, bóc gỡ các đường dây, vụ án ma túy với số lượng lớn chưa đạt yêu cầu; hoạt động trao đổi thông tin giữa các lực lượng có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục; công tác phối hợp xác lập, đấu tranh các chuyên án chung chưa tương xứng với tình hình thực tế.

Đối tượng Vàng A Tủa, xã Mường Hung bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La xác định tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên; tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thường xuyên, liên tục, quyết liệt, sâu sát và kịp thời chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa bàn khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Bộ đội Biên phòng Sơn La tiếp tục chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh, xác lập chuyên án chung với các lực lượng chức năng trong nước và lực lượng chức năng nước bạn Lào.

Đại diện các đơn vị, Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tại hội nghị. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Việc duy trì trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất, nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy ở khu vực biên giới và địa bàn ngoại biên đối diện được xác định là giải pháp quan trọng, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa, giữ vững an ninh trật tự và an ninh biên giới quốc gia.