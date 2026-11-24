Khu trưng bày, trải nghiệm không gian văn hóa của dân tộc Khơ Mú tại Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Chiều 24/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới.”

Tại hội thảo, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nhấn mạnh, mỗi tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, lễ hội, làn điệu dân ca, khúc nhạc, điệu múa, nghề thủ công và tri thức dân gian đều là những giá trị quý báu được hình thành, gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đó không chỉ là tài sản văn hóa của mỗi cộng đồng mà còn là bộ phận quan trọng cấu thành bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Vì vậy, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số không chỉ là trách nhiệm đối với lịch sử, truyền thống, mà còn là nhiệm vụ xây dựng con người, giữ gìn bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết và tạo nguồn lực cho phát triển bền vững của tỉnh.

Đặc biệt, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài, vừa cấp thiết, vừa mang tính chiến lược; đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân.

Sơn La có hệ thống di sản văn hóa phong phú, mang đậm bản sắc của các dân tộc. Văn hóa Thái nổi bật với chữ viết, văn học dân gian, nghệ thuật Xòe, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực và nhà ở truyền thống.

Văn hóa Mông đặc sắc với nghệ thuật khèn, dân ca, trang phục, nghề thủ công và lễ hội. Các dân tộc Mường, Dao, Khơ Mú, Xinh Mun, Kháng, La Ha, Lào, Tày và các dân tộc khác cũng góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa địa phương bằng những giá trị riêng có.

Nhân dân tham quan không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La tại Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Cùng với đó, toàn tỉnh hiện có 20 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2021.

Ngoài ra, địa phương còn có nhiều di sản, thực hành văn hóa có giá trị như chữ Thái cổ, lễ Hết Chá, nghệ thuật khèn của người Mông, đám cưới của người Dao Tiền, nghi lễ Pang A của người La Ha, Xé Pang Á của người Kháng và nhiều loại hình văn hóa đặc sắc khác.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã triển khai công tác quản lý nhà nước về văn hóa; kiểm kê, lập hồ sơ, bảo vệ và phát huy giá trị hệ thống di sản; từng bước gắn bảo tồn văn hóa với giáo dục, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển du lịch.

Các hoạt động trải nghiệm di sản trong trường học, giao lưu với nghệ nhân, giới thiệu văn hóa truyền thống trong các chương trình du lịch của địa phương đã góp phần đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách.

Các ý kiến trao đổi tại hội thảo đã tập trung khái quát những vấn đề cốt lõi trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La; phân tích, đánh giá thực trạng, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo bà Lò Châu Thỏa, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới cần gắn mục tiêu phát triển văn hóa với nhiệm vụ xây dựng niềm tin, đồng thuận và bảo vệ nền tảng tư tưởng; bảo tồn di sản đảm bảo tính liên tục, phát huy quyền chủ thể và tiếng nói của đồng bào các dân tộc; hình thành hệ sinh thái nội dung văn hóa số tin cậy, đa ngôn ngữ, có sự tham gia của cộng đồng; giáo dục năng lực tiếp nhận, kiểm chứng thông tin gắn với giáo dục tình cảm, tình yêu đối với di sản, nhất là trong thế hệ trẻ…

Từ thực ở tiễn cơ sở, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Thảo Nguyên cho rằng, cần lồng ghép nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình phát triển du lịch bền vững của địa phương; đồng thời phát huy vai trò “giữ lửa” của nghệ nhân, người có uy tín và kết nối chặt chẽ gia đình - nhà trường - cộng đồng”; đẩy mạnh chuyển đổi số để “số hóa di sản” và kết nối du lịch thông minh…

Theo các đại biểu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La cần phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, nghệ nhân và người có uy tín; quan tâm bảo tồn tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, nghề thủ công và tri thức dân gian; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong kiểm kê, tư liệu hóa, quản lý và quảng bá di sản.

Bên cạnh đó, cần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững và nâng cao đời sống nhân dân; khai thác có chọn lọc các giá trị văn hóa đặc sắc để phát triển sản phẩm du lịch phù hợp…

Dịp này, Ban tổ chức đã vinh danh những người làm công tác văn hóa và đại diện các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú.

Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2026, tối 24/11, tại Quảng trường Tây Bắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sơn La- Bản hòa ca sắc màu.”

Trước đó, ngày 23/11, tại Quảng trường Tây Bắc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Trưng bày, trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc; trải nghiệm các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc…/.