Sơn La bàn giao 'Nhà tình nghĩa' và 'Nhà đồng đội' tặng gia đình chính sách

“Nhà tình nghĩa” được trao tặng gia đình ông Bùi Văn Chanh là thương binh, trú tại Bản Bông và ông Mùi Văn Quỷnh là con đẻ của thương binh, trú tại bản Suối Vé, xã Tân Phong. Cả hai gia đình đều thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa: Các gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn; ngôi nhà của hai gia đình đã xuống cấp, nhưng không có điều kiện xây mới.

Đại tá Hà Văn Dưng, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ bàn giao.

Hai ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 6 và hoàn thành vào ngày 24-9, đều bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn. Mỗi ngôi nhà có diện tích 160m², là nhà cấp 4, mái lợp tôn xốp chống nóng, nền bê tông; có kinh phí xây dựng 105 triệu đồng/nhà, trong đó nguồn ngân sách hỗ trợ của Bộ tư lệnh Quân khu 2 là 80 triệu đồng/nhà; nguồn xã hội hóa 5 triệu đồng/nhà; mỗi gia đình đối ứng 20 triệu đồng.

Cùng ngày, ngôi “Nhà đồng đội” được trao tặng gia đình Trung tá Vàng A Lử, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Suối Tọ. Ngôi nhà có diện tích 64m², được khởi công xây dựng từ tháng 6 và hoàn thành vào ngày 28-9; bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn, với tổng kinh phí 80 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” của Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Sơn La và xã Tân Phong trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình chính sách.

Trong quá trình xây dựng, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Sơn La cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã hỗ trợ ngày công, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ.

Việc hoàn thành và bàn giao công trình “Nhà tình nghĩa” và “Nhà đồng đội” tặng các gia đình chính sách và quân nhân có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với các gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.