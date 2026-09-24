Sơn La bàn giao 8 Nhà nhân ái cho các hộ gia đình khó khăn

Tại chương trình, 8 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chiềng Sung (tỉnh Sơn La) được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố. Trong đó, 7 hộ được trao biểu trưng và quà mừng tân gia; riêng gia đình chị Lò Thị Hiên, ở bản Si, tổ chức khánh thành và bàn giao trực tiếp tại ngôi nhà mới.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở nhằm giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn về chỗ ở, có điều kiện yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế gia đình.

Các đại biểu trao biểu trưng và quà mừng tân gia tặng các hộ gia đình khó khăn.

Thông qua chương trình, tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và sự đồng hành với người dân của lực lượng Công an tỉnh Sơn La, doanh nghiệp và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Việc phối hợp huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ các hộ còn khó khăn về nhà ở cũng góp phần lan tỏa hoạt động an sinh xã hội tại cơ sở, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là những gia đình còn nhiều khó khăn.

Từ những căn nhà mới được bàn giao, các hộ gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, tạo nền tảng để tiếp tục lao động, sản xuất và từng bước vươn lên.