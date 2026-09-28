Sơn La bàn giao 3 ngôi nhà nghĩa tình, đồng đội

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La và xã Tân Phong trao tiền hỗ trợ làm nhà cho các gia đình chính sách. (Ảnh: THỌ SƠN)

Tại xã Tân Phong, tỉnh Sơn La, hai căn “Nhà tình nghĩa” được bàn giao cho gia đình ông Bùi Văn Chanh, thương binh, trú tại bản Bông và gia đình ông Mùi Văn Quỷnh, con đẻ của thương binh, trú tại bản Suối Vé.

Đây là những gia đình thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, có hoàn cảnh khó khăn. Nhà ở của các gia đình đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng nhưng không có điều kiện xây dựng mới.

Đại tá Hà Văn Dưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ bàn giao. (Ảnh: THỌ SƠN)

Được khởi công từ ngày 19/6, sau 3 tháng thi công, đến nay 2 ngôi nhà đã hoàn thành, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn. Mỗi căn có diện tích 160m², thiết kế nhà cấp 4, mái lợp tôn xốp chống nóng, nền bê-tông.

Tổng kinh phí xây dựng mỗi ngôi nhà là 105 triệu đồng, trong đó ngân sách Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ 80 triệu đồng, nguồn xã hội hóa hỗ trợ 5 triệu đồng và gia đình đối ứng 20 triệu đồng.

Cùng với nguồn kinh phí, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La và nhân dân bản Bông, bản Suối Vé đã đóng góp 120 ngày công để xây dựng nhà.

Đại diện các gia đình phát biểu tại lễ bàn giao nhà. (Ảnh: THỌ SƠN)

Tại xã Suối Tọ, “Nhà đồng đội” được bàn giao cho gia đình Trung tá Vàng A Lử, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Suối Tọ.

Ngôi nhà có diện tích 64m², được khởi công xây dựng từ tháng 6/2026, với tổng kinh phí 80 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” của Bộ Quốc phòng.

Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương hỗ trợ ngày công xây dựng.

Việc hoàn thành và bàn giao các công trình giúp những gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ổn định nơi ở, từng bước nâng cao đời sống.

Đại tá Hà Văn Dưng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La tặng quà các gia đình chính sách. (Ảnh: THỌ SƠN)

Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với người có công, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ còn khó khăn về nhà ở.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và gia đình chính sách, tỉnh Sơn La tiếp tục góp phần thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời củng cố tình đoàn kết quân dân, tạo động lực để các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.