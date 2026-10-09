Sơn La bàn giải pháp tăng trưởng cho quý IV năm 2026

Các đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Theo đánh giá của tỉnh Sơn La, 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2020 ước đạt 53.772,01 tỷ đồng, tăng 5,59% so cùng kỳ năm trước, thấp hơn kịch bản tăng trưởng 7% đề ra. Kết quả này tạo áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng 8% trong cả năm, nhất là khi quý IV, GRDP cần tăng hơn 13,8% theo kịch bản để hướng tới mục tiêu đề ra.

Một trong những nguyên nhân chính là cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc lớn vào sản xuất và phân phối điện. Lĩnh vực này chiếm 18,04% GRDP và 64,94% giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng. Do đó, biến động về điều kiện thủy văn tác động trực tiếp đến tăng trưởng toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La﻿ phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trong quý II, sản lượng điện giảm hơn 700 triệu kWh, tương ứng 21%, khiến GRDP quý chỉ tăng 0,59%. Sang quý III, dù điều kiện thủy văn cải thiện, sản lượng điện chỉ tăng 5,58%, trong khi các ngành, lĩnh vực khác chưa tạo được mức tăng trưởng đủ lớn để bù đắp.

Bên cạnh đó, hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa và du lịch chịu ảnh hưởng do Quốc lộ 6 phải cấm đường luân phiên để khắc phục các điểm sạt lở, bình quân khoảng 8 giờ mỗi ngày. Tiến độ một số dự án đầu tư công cũng chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đến hết tháng 9, tỉnh giải ngân 3.968 tỷ đồng, đạt 50,4% kế hoạch vốn được giao.

Dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trước những khó khăn trên, Sơn La xác định cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và phát huy những ngành, lĩnh vực có khả năng đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng trong thời gian còn lại của năm.

Cùng với khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có, tỉnh Sơn La cũng xác định từng bước giảm sự phụ thuộc vào những ngành chịu tác động lớn từ điều kiện tự nhiên, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La báo cáo kết quả tăng trưởng và nguyên nhân tăng trưởng thấp trong 9 tháng 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trong nông nghiệp, trọng tâm không chỉ là mở rộng diện tích, tăng sản lượng mà còn đẩy mạnh chế biến, xây dựng thương hiệu, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Công nghiệp chế biến, dịch vụ và du lịch cũng cần được phát huy để đa dạng hóa động lực tăng trưởng, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, Sơn La đã phê duyệt 42 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 91.000 tỷ đồng, gấp 7,4 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, để nguồn vốn này đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, tỉnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục, mặt bằng và hạ tầng, nhất là đối với các dự án có khả năng sớm triển khai, đưa vào hoạt động và tạo giá trị sản xuất mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại cuộc họp, một trong những nội dung được đưa ra để thúc đẩy tăng trưởng trong quý IV là nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng tỷ trọng chế biến và dịch vụ. Đây là những hướng đi quan trọng để Sơn La từng bước chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Sơn La tham dự họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Về dài hạn, việc đẩy nhanh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó có cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu và chuẩn bị tuyến Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, sẽ góp phần tăng cường kết nối vùng, giảm chi phí vận chuyển và mở rộng không gian phát triển.

Tại cuộc họp bàn giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026, lãnh đạo các sở, ngành của Sơn La được yêu cầu phát biểu và đưa ra các giải pháp cụ thể. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chủ trì, phối hợp, đôn đốc sâu sát từng dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư để đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án với các nhà đầu tư.

Rà soát xem các dự án đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư mà dự kiến khởi công trong quý I/2027, động viên các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, thực hiện trong quý IV/2026 để góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Sơn La…