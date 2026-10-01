Sơn La an táng 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Chiềng Khoong

Ngày 1/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã, xã Sông Mã phối hợp với Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn xã Chiềng Khoong.

Dự buổi lễ có đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, xã Sông Mã, xã Chiềng Khoong cùng lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, 2 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã theo nghi thức quy định.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tại lễ truy điệu các liệt sĩ

5 ngày tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ

Trước đó, từ thông tin do nhân dân cung cấp, lực lượng chức năng xác định khu vực vườn của gia đình anh Đèo Văn Thiêm, bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong là nơi có khả năng an táng 2 liệt sĩ.

Trên cơ sở thông tin này, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La phối hợp với UBND xã Chiềng Khoong tổ chức khảo sát, khoanh vùng và triển khai tìm kiếm tại các vị trí được xác định.

Lực lượng dân quân, tự vệ xã được huy động tham gia quá trình tìm kiếm. Sau 5 ngày đào tìm, khai quật, lực lượng chức năng đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ, cùng một số xương và di vật.

Các mẫu sinh phẩm đã được thu nhận để phục vụ giám định ADN, làm cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ. Sau quá trình tìm kiếm, quy tập, hài cốt được bàn giao cho xã Sông Mã để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cùng các lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương anh linh liệt sĩ

Tiếp tục xác định danh tính liệt sĩ

Đến thời điểm tổ chức an táng, cơ quan chức năng chưa có thông tin xác định về họ tên, quê quán, đơn vị cũng như thời điểm hy sinh của 2 liệt sĩ.

Do đó, 2 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sông Mã trong thời gian chờ kết quả giám định ADN và các thông tin liên quan.

Việc an táng tại nghĩa trang là bước tiếp theo trong quá trình tìm kiếm, quy tập; đồng thời bảo đảm các hài cốt liệt sĩ được chăm sóc, hương khói tại nơi an nghỉ trang nghiêm trong khi cơ quan chức năng tiếp tục xác minh thông tin.

Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp tìm kiếm, thu thập thông tin từ nhân chứng, thân nhân và nhân dân, đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để xác định danh tính 2 liệt sĩ.

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ được các cấp, ngành tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai, góp phần đưa các liệt sĩ về với đồng đội, gia đình và quê hương khi có đủ căn cứ xác định.