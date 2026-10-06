Sơn La: 41 xã, phường, đơn vị tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X

Ngày 6/10, ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc ngày 27/10 tại Sân vận động bản Thẳm, phường Chiềng Sinh. Có 41 xã, phường, đơn vị tham gia Đại hội theo hai giai đoạn.

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026

Trước thời điểm khai mạc, các nội dung thi đấu giai đoạn 1 gồm 8 môn: cầu lông, bóng bàn, bóng đá nam 7 người, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn và pickleball.

Sau lễ khai mạc, giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra với 5 môn: điền kinh, đá cầu, bóng chuyền và Taekwondo.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026, UBND các xã, phường và các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và triển khai Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, phường theo quy định.

Đến hết tháng 9, toàn tỉnh có 49 xã, phường, đơn vị tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao hoặc Đại hội Thể dục thể thao bảo đảm theo hướng dẫn. Các môn thi đấu được lựa chọn phù hợp, thu hút đông đảo vận động viên và nhân dân tham gia.

Đối với Đại hội cấp tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản bảo đảm tiến độ. Ban tổ chức đã hoàn thiện kịch bản điều hành, chương trình diễu hành và các nội dung phục vụ lễ khai mạc, bế mạc. Lịch thi đấu các môn được xây dựng, bố trí phù hợp; nhiệm vụ đối với lực lượng trọng tài, giám sát, cán bộ điều hành và phục vụ cũng được phân công cụ thể.

Sân bãi thi đấu, dụng cụ, trang thiết bị chuyên môn và các điều kiện phục vụ Đại hội đang được chuẩn bị theo yêu cầu. Ban tổ chức đồng thời phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, cấp cứu và vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra Đại hội.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Trung Chiến đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh và rút ngắn thời lượng chương trình lễ khai mạc; chuẩn bị chu đáo các điều kiện về sân khấu, khánh tiết, nội dung và các hoạt động liên quan.

Các đơn vị chủ động bố trí kinh phí, bảo đảm hậu cần, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ Đại hội. Trong quá trình triển khai, các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm Đại hội diễn ra an toàn, thành công.