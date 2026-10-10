Sơn La: 240 gian hàng hội tụ tại Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Tối 9/10, tại tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026. Đây là hoạt động thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2026, đồng thời nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026.

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương); ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại sự kiện.

240 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng các vùng miền

Hội chợ năm nay có quy mô 240 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó khoảng 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm của Sơn La và 170 gian hàng đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các gian hàng trưng bày nhiều nhóm sản phẩm đa dạng, từ cà phê nhân, cà phê rang xay, cà phê hòa tan đến nông sản an toàn, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản vùng miền, vật tư nông nghiệp và các sản phẩm phục vụ du lịch.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến và tiểu thủ công nghiệp với những sản phẩm đặc trưng mang bản sắc vùng miền.

Những năm qua, Sơn La chú trọng phát triển công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các sản phẩm cà phê, nông sản chế biến, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngày càng khẳng định vị thế, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, hội chợ là hoạt động triển khai Chương trình khuyến công quốc gia năm 2026, đồng thời gắn kết với Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai.

Tại hội chợ, nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng như na, chanh leo, bơ, thanh long, hồng giòn, sầu riêng cùng các sản phẩm chế biến từ cà phê, sữa, hoa quả và thủy sản được giới thiệu đến người tiêu dùng.

Các sản phẩm trưng bày thể hiện kết quả từ những chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng thời góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp của Sơn La và các địa phương trong cả nước.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội chợ còn có không gian trưng bày, tạo hình nghệ thuật từ cà phê và các sản phẩm chế tác liên quan, tạo điểm nhấn phục vụ người dân, du khách tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ tổ chức các hoạt động giao lưu, tư vấn, trải nghiệm và dùng thử sản phẩm, trong đó có chương trình thưởng thức cà phê miễn phí. Đây cũng là dịp quảng bá thương hiệu cà phê Sơn La, đặc biệt là cà phê Arabica, đến đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026.

Thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển xanh, bền vững

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) khẳng định, hội chợ không chỉ là nơi hội tụ, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu từ nhiều vùng miền trong cả nước mà còn góp phần lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển sản xuất, tiêu dùng hàng Việt. Đồng thời, hội chợ góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Thông qua hội chợ, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở công nghiệp nông thôn có cơ hội giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, kết nối cung cầu, mở rộng hệ thống phân phối và xúc tiến hợp tác đầu tư.

Đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn, hoạt động xúc tiến thương mại tại hội chợ là cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động khuyến công trong hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Việc tổ chức hội chợ gắn với Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 còn góp phần kết nối hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại với quảng bá văn hóa, du lịch, nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến hết ngày 13/10/2026 tại Quảng trường Tây Bắc, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. Với quy mô 240 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó khoảng 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm Sơn La và 170 gian hàng đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Sự kiện thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2026.