Sơn La: 1,54 triệu thửa đất đã được tạo lập dữ liệu, đạt 77,2%

Ngày 7/10, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Chỉ đạo đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La, chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai các công việc trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới 75 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Họp Ban Chỉ đạo đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La

Hơn 1,5 triệu thửa đất đã được tạo lập dữ liệu

Thực hiện Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA của liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an và Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy, Sơn La xác định xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, góp phần tạo nền tảng cho chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Đến nay, 75/75 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã kiện toàn ban chỉ đạo và thành lập các tổ công tác chuyên trách.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh đã chốt mẫu số chuẩn cố định cấp xã với tổng cộng 1.995.168 thửa đất.

Trong đó, số thửa đã được tạo lập dữ liệu thuộc nhóm 1 và nhóm 2 đạt 1.539.662 thửa, chiếm 77,2% tổng số thửa đất toàn tỉnh.

Riêng nhóm 1, gồm các dữ liệu đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, có 1.216.363 thửa. Trong tháng 9, toàn tỉnh đã chuyển đổi thành công 89.495 thửa từ nhóm 3 sang nhóm 1 và nhóm 2.

Trên hệ thống CSDL quốc gia VNLIS, Sơn La hiện đứng thứ 26/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ dữ liệu nhóm 1.

Đáng chú ý, toàn tỉnh đã đồng bộ thành công lên hệ thống Trung ương 1.026.771 thửa đất, đạt 53,9%. Trong số này có 809.436 thửa bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp

Tập trung xử lý chênh lệch dữ liệu

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ xây dựng CSDL đất đai tại Sơn La vẫn còn một số khó khăn, nhất là sự chênh lệch dữ liệu giữa hệ thống VBDLIS - hệ thống thông tin đất đai vận hành tại địa phương - và VNLIS, hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Theo báo cáo, số lượng chênh lệch giữa hai hệ thống hiện ở mức hơn 512.000 thửa đất. Nguyên nhân được xác định liên quan đến lỗi trùng đơn kê khai, vướng mắc về mã định danh thửa đất trong thời kỳ đơn vị hành chính 3 cấp, sai lệch về nguồn gốc cấp giấy chứng nhận hoặc dung lượng tệp quét hồ sơ vượt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong khi đó, tỷ lệ đo đạc bản đồ địa chính theo hệ tọa độ VN-2000 trên toàn tỉnh mới đạt 19,3%, đặt ra yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong thời gian còn lại của năm.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thành Công ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động của các địa phương, đặc biệt là hoạt động của các tổ công tác lưu động xuống tận thôn, bản để thu thập hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ trong những tháng cuối năm; rà soát, chuẩn hóa dứt điểm dữ liệu nhóm 2; đẩy nhanh việc thu thập, số hóa diện tích thuộc nhóm 3 còn lại, đồng thời khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ đồng bộ dữ liệu lên hệ thống Trung ương.

Mục tiêu được đặt ra là phấn đấu hoàn thành toàn diện việc xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.