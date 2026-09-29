Sơn Kiên tổ chức lễ giỗ lần thứ 726 của Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Đức Thánh Trần Hưng Đạo (Trần Quốc Tuấn) sinh khoảng năm 1228.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân đã dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất của Việt Nam.

Lãnh đạo xã Sơn Kiên dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao của Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Đại biểu dâng lễ vật tưởng niệm Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sinh khoảng năm 1228, thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Trần. Với tài năng quân sự và lòng yêu nước, ông được triều đình giao trọng trách Quốc công Tiết chế, trực tiếp chỉ huy quân đội Đại Việt trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông. Đặc biệt, chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền quốc gia.

Lễ giỗ được tổ chức từ ngày 28 đến 30/9 (nhằm ngày 18, 19 và 20/8 âm lịch), với các nghi thức truyền thống và hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao các dân tộc. Trong đó, gần 30 câu lạc bộ dưỡng sinh đến từ các xã, phường trong và ngoài tỉnh tham gia giao lưu.

Hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng.