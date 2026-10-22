Son Heung-min vướng nghi vấn bị đồng đội xa lánh tại tuyển Hàn Quốc

Ngày 21/10, tại phiên kiểm toán của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Quốc hội Hàn Quốc, nghị sĩ Jeong Yeon-wook chất vấn Lee Yong-soo, quyền Chủ tịch KFA, về những thông tin liên quan đến mâu thuẫn trong đội tuyển quốc gia.

Nghị sĩ Jeong đề cập đến báo cáo cho rằng một số tuyển thủ không gọi đội trưởng Son Heung-min bằng tên riêng, mà sử dụng những cách gọi như “Số 7” hoặc “người đó”. Ông đặt vấn đề liệu quan hệ giữa các thành viên có trở nên căng thẳng đến mức họ ngại nhắc trực tiếp tên đồng đội hay không.

Son Heung-min vướng nghi vấn rạn nứt với đồng đội ở tuyển Hàn Quốc

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Son là một trong những gương mặt quan trọng nhất của bóng đá Hàn Quốc, đồng thời giữ vai trò thủ lĩnh đội tuyển trong nhiều năm. Tuy nhiên, thông tin về cách xưng hô nói trên mới dừng ở mức nghi vấn được nêu tại phiên kiểm toán, chưa đủ để kết luận các cầu thủ cố tình cô lập tiền đạo này.

Những đồn đoán tập trung vào nhóm cầu thủ sinh năm 1996, gồm Kim Min-jae, Hwang In-beom và Hwang Hee-chan. Sau loạt trận quốc tế gần đây, một số phát biểu của các tuyển thủ về tinh thần thi đấu và những khó khăn trong đội hình đã làm dấy lên thêm câu hỏi về sự gắn kết giữa các thành viên.

Tại phiên kiểm toán, Lee Yong-soo cho biết ông đã nhận được báo cáo sơ bộ về vụ việc. Đại diện KFA cho rằng những vấn đề phát sinh trong phòng thay đồ cần được giải quyết trước hết từ nội bộ đội tuyển, thay vì để tổ chức quản lý can thiệp trực tiếp vào mọi bất đồng giữa các cầu thủ.

Bất ổn tại tuyển Hàn Quốc phủ bóng lên vai trò của Son Heung-min

Dẫu vậy, cách tiếp cận này vấp phải sự chất vấn từ nghị sĩ Jeong Yeon-wook. Vị quan chức này cho rằng những tranh cãi lặp đi lặp lại cho thấy KFA cần chủ động hơn trong việc cải thiện công tác quản lý, củng cố tinh thần tập thể và giải quyết các vấn đề liên quan đến vai trò lãnh đạo.

Bản thân nghị sĩ Jeong cũng nhắc lại những vụ việc từng gây xôn xao bóng đá Hàn Quốc, trong đó có tranh cãi giữa Son Heung-min và Kim Min-jae trên mạng xã hội năm 2023, cùng vụ va chạm giữa Son với Lee Kang-in tại Asian Cup 2024.

Những sự kiện trước đây không đồng nghĩa với việc các mâu thuẫn hiện tại đã được xác nhận. Dù vậy, việc nhiều tranh cãi liên quan đến quan hệ giữa các tuyển thủ liên tiếp xuất hiện đang tạo thêm sức ép lên KFA, đặc biệt khi đội tuyển cần duy trì sự ổn định để hướng tới các giải đấu lớn.

Son Heung-min từ lâu là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Hàn Quốc. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tầm ảnh hưởng và vai trò đội trưởng giúp ngôi sao 34 tuổi trở thành một trong những gương mặt đại diện cho bóng đá nước này.

Nghi vấn cô lập Son Heung-min được đưa ra chất vấn tại Quốc hội

Về phía KFA, nhiệm vụ trước mắt không chỉ là tránh để tranh cãi lan rộng mà còn phải tìm ra giải pháp phù hợp nhằm cải thiện bầu không khí trong đội. Việc giải quyết bất đồng cần dựa trên thông tin rõ ràng, đối thoại giữa các bên và trách nhiệm của ban huấn luyện cũng như bộ phận quản lý.

Hiện chưa có đủ căn cứ để khẳng định Son Heung-min đang bị các đồng đội chủ động cô lập. Thế nhưng, việc nghi vấn này được đưa ra Quốc hội cho thấy những vấn đề về quan hệ nội bộ và công tác lãnh đạo tại tuyển Hàn Quốc đã vượt khỏi phạm vi đồn đoán thông thường. Cách KFA xử lý vụ việc trong thời gian tới sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2027.