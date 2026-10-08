Son Heung-min đối diện thế khó chưa từng thấy

Son Heung-min bị cuốn vào khủng hoảng nội bộ tuyển Hàn Quốc.

Bóng đá Hàn Quốc rúng động với thông tin chia rẽ trong nội bộ đội tuyển. Theo SBS và Naver, trong đợt tập trung tháng này, Son Heung-min phải hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội chưa từng có nhắm vào vai trò thủ lĩnh của mình.

Điều này khiến anh tổn thương sâu sắc và đang nghiêm túc cân nhắc khả năng giải nghệ khỏi đội tuyển quốc gia ngay sau khi Asian Cup kết thúc.

Ba phe phái

Phòng thay đồ của đội tuyển Hàn Quốc đang chia ba phe phái rõ rệt. Phe của Son Heung-min và Lee Jae-sung; phe khác gồm Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, Kim Min-jae (ba cầu thủ sinh năm 1996); và phe gen Z do Lee Kang-in dẫn đầu.

Về tổng thể, phe của ba cầu thủ sinh năm 1996 tỏ ra rất bất bình với phong cách lãnh đạo của Son Heung-min cũng như vai trò "vệ sĩ" có phần thái quá của Lee Jae-sung cho cựu sao Tottenham.

Họ cho rằng Son Heung-min chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự lơ là kỷ luật của các cầu thủ đàn em. Sự cố "bóng bàn" nổi tiếng xảy ra khi Son Heung-min không thể kiểm soát và tạo ra cái uy đối với Lee Kang-in và các cầu thủ trẻ.

Hwang Hee-chan từng đóng vai trò làm cầu nối "đệm" giữa phe Son và phe các cầu thủ sinh năm 1996. Tuy nhiên, trong bối cảnh phong độ của Son Heung-min có dấu hiệu sa sút, ngay cả Hwang Hee-chan cũng bắt đầu coi trọng và lắng nghe Kim Min-jae nhiều hơn trước.

Do chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa tiền bối, hậu bối truyền thống của Hàn Quốc, Kim Min-jae và Hwang In-beom có rất nhiều điều bất mãn với cách dẫn dắt các đồng đội theo kiểu phương Tây của Son Heung-min.

Hwang Hee-chan thuộc nhóm cầu thủ sinh năm 1996 bất mãn với Son.

Kim Min-jae và Hwang In-beom cho rằng vấn đề này không thể cứu vãn hay cải thiện nếu tiếp tục duy trì bộ khung hiện tại. Sự trỗi dậy của "phe thứ ba mang tên Lee Kang-in" và việc Hwang In-beom bị cô lập khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn trong vài năm qua.

Lee Kang-in không phải tay vừa

Hwang In-beom vốn không ưa Lee Kang-in, nhưng trên thực tế, ngôi sao của Atletico Madrid thực tế cũng không mấy quan tâm đến bất kỳ ai. Sự kiêu ngạo của cầu thủ trẻ này nhiều năm qua là cái gai trong mắt không ít cầu thủ tiền bối.

Khi vị thế của Lee Kang-in ngày một thăng tiến, trong đội tuyển quốc gia bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều các "bản sao" và đàn em thân cận của tiền vệ này, điều đó càng làm gia tăng sự bức bối và bất lực từ phía phe các cầu thủ sinh năm 1996.

Kịch bản lý tưởng nhất đối với nhiều người là Son Heung-min sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau Asian Cup 2027 để mở đường cho một cuộc tái cơ cấu đội ngũ lãnh đạo ĐTQG một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, việc trao quyền cho nhóm cầu thủ sinh năm 1996 theo tự nhiên hay trao cho ngôi sao đang lên Lee Kang-in vẫn là dấu hỏi. Dù vậy, ban huấn luyện đội tuyển đều biết rõ rằng nhiều cầu thủ thực chất vẫn mong muốn Son tiếp tục cống hiến cho đến kỳ World Cup tiếp theo.

Cùng với sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ toàn quốc, "triều đại" của Son Heung-min vẫn sẽ tiếp tục duy trì, đẩy phe sinh năm 1996 vào trạng thái hoàn toàn thất vọng.

Chính vì thế, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, Kim Min-jae đã dọa từ giã ĐTQG nếu quyền lực vẫn do Son Heung-min nắm. Chưa rõ LĐBĐ Hàn Quốc và Son sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, để hướng tới Asian Cup 2027, giải đấu chỉ còn vài tháng nữa sẽ khởi tranh.

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