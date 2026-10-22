Son Heung-min bị đàn em ở tuyển Hàn Quốc cô lập

Son Heung-min bị nhiều đồng đội trên tuyển Hàn Quốc cô lập. Ảnh: Reuters.

Những rạn nứt nội bộ nghiêm trọng tại đội tuyển quốc gia Hàn Quốc chính thức bị phơi bày trong phiên điều trần của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Quốc hội Hàn Quốc hôm 21/10. Nghị sĩ Jeong Yeon-wook chất vấn gay gắt ban lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) về tình trạng thủ quân Son bị nhóm cầu thủ đàn em cô lập đến mức không thèm gọi tên thật.

Đối diện câu hỏi từ nghị sĩ Jeong về việc một số tuyển thủ chỉ gọi đội trưởng bằng danh xưng mỉa mai như "Số 7" hoặc "Người đó", Quyền Chủ tịch KFA Lee Yong-soo chính thức thừa nhận. Chi tiết này cho thấy kỷ luật và văn hóa ứng xử tối thiểu của đội tuyển xứ kim chi hoàn toàn sụp đổ, dù Son giữ băng thủ quân suốt 9 năm qua.

Tại nghị trường, nguồn cơn mâu thuẫn được xác định xuất phát từ sự chống đối âm ỉ của nhóm trụ cột sinh năm 1996 ("thế hệ 96"), gồm Kim Min-jae, Hwang Hee-chan và Hwang In-beom đối với vai trò thủ lĩnh của cựu cầu thủ Tottenham Hotspur.

Đỉnh điểm là sau trận thắng Uzbekistan 2-0 hôm 6/10, nhóm cầu thủ kể trên tụ tập riêng và đe dọa đồng loạt từ giã đội tuyển, buộc KFA phải triệu tập cuộc họp kín khẩn cấp lúc nửa đêm. Phiên điều trần cũng điểm lại chuỗi xung đột dai dẳng chưa từng được giải quyết triệt để, gồm căng thẳng tại World Cup 2022, việc Min-jae chặn mạng xã hội của Son năm 2023 và sự cố xô xát tại Asian Cup 2024.

Việc KFA cố tình bưng bít mâu thuẫn phe phái tại tuyển Hàn Quốc suốt thời gian dài bị chỉ trích là nguyên nhân tạo ra vết nhơ quản trị chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước này.

Son Heung-min tiếp tục tỏa sáng tại MLS Sáng 26/7, Son Heung-min đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 4-0 của LAFC trước Sporting Kansas City ở vòng 17 MLS 2026.