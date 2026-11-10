Sơn Hải khởi công xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Hải trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ trên địa bàn xã.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, với tổng kinh phí 600 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh An Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang tài trợ.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chung tay của xã Sơn Hải và doanh nghiệp trong công tác chăm lo an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.