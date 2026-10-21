'Son Goku phiên bản Pháp' được cả thế giới tán dương

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Pháp biến thành các vụ cướp bóc và bạo loạn, một nhân viên cửa hàng trò chơi điện tử đã thu hút sự chú ý, thậm chí được đặt biệt danh là "Son Goku phiên bản Pháp", khi một mình đứng ra ngăn cản những kẻ định đột nhập vào cửa hàng của mình.

Theo hãng tin Euronews của Pháp, sự việc xảy ra vào ngày 17/10 (giờ địa phương) tại "Micromania", một cửa hàng bán trò chơi điện tử nằm ở trung tâm thành phố Nice. Khi các cuộc biểu tình nổ ra vì những vấn đề như chi phí sinh hoạt tăng cao và sự xuống cấp của các dịch vụ công, một số người tham gia đã tấn công các cửa hàng và cướp phá hàng hóa. Pierre, một nhân viên tại cửa hàng, đã đứng chắn ngay lối vào để ngăn chặn những kẻ cướp bóc tiến vào bên trong.

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, anh đứng canh gác tại cửa ra vào, ngay bên cạnh một tấm áp phích in hình Son Goku, nhân vật chính trong bộ truyện tranh Nhật Bản, Dragon Ball (Bảy viên ngọc rồng). Dù bị một người đàn ông đá từ phía sau và những kẻ khác ném đồ vật vào người, Pierre vẫn nhất quyết không lùi bước. Mặc dù những người xung quanh đã cố gắng can thiệp, cửa hàng cuối cùng vẫn bị cướp phá.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BFM của Pháp, Pierre giải thích: "Tôi chỉ đứng đó với hy vọng ngăn cản mọi người xông vào một cách quá hung hăng. Lẽ ra, tôi không nên làm vậy, đó là một hành động dại dột". Hơn nữa, bất chấp bạo lực mà mình phải hứng chịu, anh không lên án toàn bộ người biểu tình, nhấn mạnh rằng, những kẻ thực hiện hành vi bạo lực chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số những người tham gia.

Sau khi đoạn video lan truyền, Pierre đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng. Éric Ciotti, đại diện khu vực Nice, đã đến thăm cửa hàng để động viên anh. Trong khi đó, Pierre cũng lên tiếng cảnh báo về các chiến dịch gây quỹ trực tuyến được lập ra dưới tên mình. Theo trang tin công nghệ Numerama của Pháp, Pierre khẳng định, anh không khởi xướng bất kỳ chiến dịch gây quỹ nào và tính xác thực của các hoạt động đó vẫn còn là dấu hỏi.

Trong khi các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra trên khắp nước Pháp, tình hình tại một số khu vực đã leo thang thành các vụ cướp phá cửa hàng, phóng hỏa và đụng độ với cảnh sát.