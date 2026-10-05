Sơn Dulux về tay chủ mới sau thương vụ thâu tóm tỷ đô

Các thùng sơn Dulux được trưng bày trên kệ tại một cửa hàng bán lẻ vật tư ở Manchester, Anh, vào ngày 14/6/2024.Ảnh: Reuters.

Ngày 5/10, nhà sản xuất sơn Dulux tới từ Hà Lan, AkzoNobel, thông báo đã đạt thỏa thuận bán mảng kinh doanh sơn trang trí tại Đông Nam Á cho Nippon Paint với giá 1,35 tỷ USD, qua đó hoàn tất quá trình rà soát danh mục đầu tư mảng sơn trang trí tại châu Á, theo Reuters.

Nhà sản xuất sơn của Hà Lan cho biết thương vụ này bao gồm các hoạt động kinh doanh sơn trang trí tại Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Papua New Guinea và Úc. Công ty dự kiến ​​thu về khoản tiền mặt ròng khoảng 1 tỷ USD sau khi trừ thuế và các khoản thanh toán cho đối tác thiểu số.

Trước đó, AkzoNobel đã thoái vốn khỏi mảng sơn trang trí tại Ấn Độ và Pakistan với giá lần lượt là 1,6 tỷ USD và 50 triệu euro.

"Việc hoàn tất thành công quá trình rà soát danh mục đầu tư tại châu Á là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tập trung vào các lĩnh vực mà chúng tôi có thể đạt được quy mô vượt trội và củng cố vị thế của mình," Reuters dẫn lại tuyên bố của Giám đốc điều hành AkzoNobel, ông Greg Poux-Guillaume.

Thương vụ tại Indonesia dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026, trong khi các giao dịch còn lại dự kiến ​​hoàn tất vào khoảng giữa năm 2027.

AkzoNobel cho biết giờ đây họ sẽ tập trung vào thương vụ sáp nhập với nhà sản xuất lớp phủ Axalta của Mỹ, vốn đã được công bố vào tháng 11 năm ngoái.

Tháng 7 vừa qua, AkzoNobel nói rằng Nippon Paint đã đưa ra nhiều đề xuất mua lại mảng kinh doanh sơn trang trí của AkzoNobel, với mức định giá khoảng 7,5 tỷ euro (8,44 tỷ USD).

Động thái này diễn ra sau khi Nippon Paint rút lại lời đề nghị trị giá 12,5 tỷ euro để mua lại toàn bộ công ty – một thương vụ mà họ đã cùng theo đuổi với nhà sản xuất sơn Sherwin-Williams của Mỹ, vào tháng 6.

Tờ Financial Times - trước đó đã đưa tin về thương vụ tại Đông Nam Á, cho biết Nippon vẫn quan tâm đến một thỏa thuận lớn hơn liên quan đến mảng sơn trang trí; tuy nhiên, quá trình hợp nhất hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á có thể sẽ tiêu tốn nhiều thời gian của công ty, và AkzoNobel hiện không có kế hoạch bán thêm các tài sản khác thuộc mảng kinh doanh này.

Tại Việt Nam, AkzoNobel đã hoạt động từ năm 1992. Doanh nghiệp hiện có 4 nhà máy tại Đồng Nai, Bình Dương và Bắc Ninh. Nhà máy tại Bình Dương sản xuất sơn trang trí, trong khi các cơ sở tại Đồng Nai và Bắc Ninh sản xuất nhiều dòng sơn và chất phủ công nghiệp khác.

Mảng sơn trang trí của AkzoNobel tại Việt Nam gắn với các thương hiệu Dulux và Maxilite từ Dulux.

Danh mục sản phẩm gồm sơn ngoại thất Dulux Weathershield, sơn nội thất Dulux EasyClean, Dulux Ambiance, cùng các dòng Maxilite Tough và Maxilite Total.

Trong khi đó, Nippon Paint Holdings là tập đoàn sơn và chất phủ của Nhật Bản, thành lập tại Tokyo năm 1881. Đây là một trong những nhà sản xuất sơn lớn nhất châu Á.

Theo số liệu của Nippon Paint Holdings, năm 2025 tập đoàn đạt 1.774,2 tỷ yên doanh thu, tương đương khoảng 11 tỷ USD, và 257,1 tỷ yên lợi nhuận hoạt động. Doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm khoảng 90%, tập đoàn hoạt động tại 48 quốc gia và vùng lãnh thổ với khoảng 38.500 nhân viên.

NIPSEA Group, đơn vị đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của Nippon Paint tại châu Á, đạt 887,5 tỷ yên doanh thu năm 2025 và hoạt động tại 28 quốc gia, vùng lãnh thổ, chủ yếu ở châu Á. Tập đoàn cho biết NIPSEA đang giữ vị trí số một về thị phần sơn trang trí tại 5 thị trường trong khu vực.

Nippon Paint thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1994, với nhà máy đầu tiên tại Khu công nghiệp Biên Hòa II, Đồng Nai. Sau đó doanh nghiệp mở rộng hệ thống sản xuất với nhà máy thứ hai tại Hà Nội năm 2008, nhà máy thứ ba tại Vĩnh Phúc năm 2014 và nhà máy thứ tư tại Bình Dương năm 2020.

Hiện Nippon Paint Việt Nam có các cơ sở sản xuất tại Đồng Nai, Hà Nội, Vĩnh Phúc và Bình Dương, đồng thời có chi nhánh tại Hà Nội và TP HCM.