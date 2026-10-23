Sơn Đồng phát huy lợi thế làng nghề, phát triển du lịch văn hóa

Ngày 23/10, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 15 với chủ đề “Bài ca Tây Nguyên” đã chính thức khai mạc tại Hà Nội, mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô cơ hội khám phá những đặc sản mang đậm dấu ấn Gia Lai và Quảng Ngãi, từ cà phê Tây Nguyên, tỏi Lý Sơn, nước mắm truyền thống đến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và yến sào.