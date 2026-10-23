Sơn Đồng phát huy lợi thế làng nghề, phát triển du lịch văn hóa
Với nghề điêu khắc, sơn mỹ nghệ lâu đời, đội ngũ nghệ nhân tài hoa cùng hệ thống di tích phong phú, xã Sơn Đồng (Hà Nội) có nhiều lợi thế phát triển du lịch văn hóa, trải nghiệm làng nghề. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, địa phương cần từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/son-dong-phat-huy-loi-the-lang-nghe-phat-trien-du-lich-van-hoa-1762537.html