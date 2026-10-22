Sơn Đồng kết nối phát triển du lịch làng nghề với doanh nghiệp lữ hành

Các đại biểu đi thực tế tại những địa điểm văn hóa, làng nghề tại xã Sơn Đồng. Ảnh: NS

Hội nghị nhằm đánh giá tiềm năng, đề xuất giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, tăng cường kết nối tour, tuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn đại biểu đã khảo sát thực tế các điểm đến văn hóa, di tích lịch sử và cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ tiêu biểu trên địa bàn xã. Hành trình bắt đầu tại di tích Đền Thượng, chùa Diên Phúc, sau đó đoàn đến tìm hiểu hoạt động sản xuất tại các cơ sở mỹ nghệ, đồ thờ truyền thống của nghệ nhân Nguyễn Danh Sơn, Sơn Đồng ART, Trí Vinh, Thủy Lợi, ông Nguyễn Đức Ngó, nghệ nhân Nguyễn Viết Thạnh, cửa hàng đồ thờ Quảng Đại và Trung tâm Thiết kế sáng tạo.

Tại các điểm đến, đại biểu được tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển của làng nghề, thưởng lãm các sản phẩm điêu khắc, mỹ nghệ truyền thống và trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật sơn thếp. Qua đó, đoàn có thêm cơ sở đánh giá khả năng tổ chức hoạt động phục vụ khách tham quan, sức hấp dẫn của sản phẩm làng nghề cũng như tiềm năng xây dựng các chương trình du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa, lịch sử địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng phòng Lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phan Huy Cường nhấn mạnh mục tiêu tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, các đơn vị cung ứng dịch vụ và doanh nghiệp lữ hành trong khảo sát, đánh giá tiềm năng điểm đến. Đồng thời, thông qua trao đổi kinh nghiệm, các bên đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Trịnh Văn Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NS

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Trịnh Văn Khánh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành trong việc khảo sát, tìm hiểu, trao đổi định hướng phát triển du lịch trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng khẳng định, Sơn Đồng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, sở hữu hệ thống di tích, di sản và những giá trị văn hóa cộng đồng đặc sắc. Trong đó, làng nghề thủ công mỹ nghệ Sơn Đồng là lợi thế nổi bật, kết tinh nhiều giá trị về lịch sử, kỹ thuật, mỹ thuật và tri thức nghề truyền thống.

Theo ông Trịnh Văn Khánh, phát triển du lịch địa phương không chỉ dừng ở hoạt động tham quan di tích, giới thiệu và mua sắm sản phẩm làng nghề, mà cần kết nối các giá trị văn hóa, lịch sử và nghề truyền thống thành những trải nghiệm có ý nghĩa. Qua đó, du khách có cơ hội trực tiếp tìm hiểu quy trình chế tác, giao lưu với nghệ nhân, cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa và con người Sơn Đồng.

Địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự tư vấn, góp ý thiết thực của các chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp lữ hành trong xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường; tổ chức hoạt động trải nghiệm tại cơ sở sản xuất; nâng cao chất lượng phục vụ, hoàn thiện cơ sở vật chất và xây dựng các chương trình tham quan khả thi. Trước mắt, xã sẽ nghiên cứu hình thành một số chương trình trải nghiệm có quy mô phù hợp, bảo đảm tính chân thực, an toàn, hấp dẫn, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và không gian văn hóa làng nghề.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về điều kiện cần thiết để phát triển du lịch làng nghề theo hướng chuyên nghiệp, bền vững; tăng cường liên kết các điểm đến văn hóa, lịch sử với hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: NS

Đại diện các hiệp hội du lịch, chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành đánh giá Sơn Đồng có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, làng nghề gắn với hệ thống di tích lịch sử, không gian văn hóa tâm linh và nghề điêu khắc sơn mỹ nghệ truyền thống. Trong đó, trải nghiệm quy trình chế tác sản phẩm, giao lưu với nghệ nhân và tìm hiểu những câu chuyện về lịch sử làng nghề là những nội dung có tiềm năng tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.

Các ý kiến đề xuất địa phương chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách; phát triển các chương trình tham quan kết hợp trải nghiệm thực tế, tìm hiểu văn hóa truyền thống và mua sắm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Cùng với đó, cần nghiên cứu lịch trình tham quan hợp lý, bảo đảm thuận tiện trong di chuyển; từng bước hoàn thiện điểm đón tiếp, dịch vụ hướng dẫn, thuyết minh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Sơn Đồng thường xuyên.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển du lịch gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa. Việc tăng cường liên kết giữa chính quyền địa phương, cộng đồng nghệ nhân, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp du lịch được xác định là yếu tố quan trọng để hình thành chuỗi sản phẩm có chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.