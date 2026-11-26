Nghệ nhân làng nghề Sơn Đồng trình diễn công đoạn tạc tượng, gìn giữ kỹ thuật thủ công truyền thống. Ảnh: P. Sỹ

Giữ nghề tạc tượng nghìn năm

Nhắc đến Sơn Đồng là nhắc đến một trong những làng nghề thủ công mỹ nghệ lâu đời của vùng đất xứ Đoài, nổi tiếng với nghề tạc tượng, sơn son thếp vàng và chế tác đồ thờ phục vụ các không gian tín ngưỡng, tôn giáo. Theo những tư liệu lịch sử được lưu truyền tại địa phương, nghề truyền thống ở Sơn Đồng đã có tuổi đời hơn 1.000 năm, trải qua nhiều thế hệ nối tiếp và phát triển.

Nghệ nhân Nguyễn Viết Đức, Chánh Văn phòng Hội Nghệ nhân xã Sơn Đồng cho biết, nghề truyền thống của địa phương gắn bó mật thiết với việc phục vụ các công trình tín ngưỡng, tôn giáo. Người dân Sơn Đồng từ nhiều đời nay đã dành tâm sức chế tác tượng và đồ thờ cho đình, đền, chùa. Đặc thù ấy tạo nên nét riêng của nghề, vừa đòi hỏi kỹ thuật chế tác cao, vừa yêu cầu sự cẩn trọng và am hiểu các quy chuẩn văn hóa, tín ngưỡng trong từng sản phẩm.

Một trong những yếu tố làm nên sức sống của làng nghề là khả năng duy trì lực lượng lao động qua nhiều thế hệ. Trong khi không ít làng nghề truyền thống đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trẻ, Sơn Đồng vẫn có đội ngũ kế cận đông đảo. Theo nghệ nhân Nguyễn Viết Đức, hiện địa phương có khoảng 500 hộ tiếp tục theo nghề, với vài nghìn nghệ nhân và thợ giỏi. Đáng chú ý, nhiều người trẻ sau quá trình học tập, làm việc ở những lĩnh vực khác nhau đã trở về quê hương, tiếp nối nghề truyền thống của gia đình.

Sự trở về ấy tạo nên diện mạo mới cho làng nghề. Bên cạnh những người thợ trưởng thành từ kinh nghiệm thực tiễn, Sơn Đồng còn có nhiều người được đào tạo bài bản, có trình độ cử nhân, thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ tham gia chế tác, nghiên cứu và phát triển nghề. Họ mang đến kiến thức, góc nhìn mới nhưng vẫn lấy những kỹ thuật và giá trị truyền thống làm nền tảng.

Nghệ nhân Nguyễn Viết Đức ví von thế hệ thợ trẻ Sơn Đồng là những người “văn võ song toàn”. Họ có thể đi nhiều nơi, làm nhiều công việc, đảm nhiệm những vị trí khác nhau trong xã hội, nhưng khi tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệm, nhiều người lại lựa chọn trở về quê hương. Một pho tượng được chế tác ở thời điểm hiện tại có thể mang thần thái khác với tác phẩm thực hiện cách đây vài chục năm. Ngay cả khi cùng một người thợ thực hiện, tâm trạng, cảm xúc và trải nghiệm sống cũng có thể tạo nên những sắc thái khác nhau trong đường nét, hình khối, gương mặt và hoa văn.

Dù ngày càng có thêm phương tiện hỗ trợ sản xuất, phần lớn sản phẩm của Sơn Đồng vẫn đề cao kỹ thuật thủ công. Theo nghệ nhân Nguyễn Viết Đức, tỷ lệ chế tác thủ công hiện cơ bản duy trì trên 80%, hạn chế sử dụng máy móc. Đây là yếu tố quan trọng góp phần bảo toàn độ tinh xảo, sự mềm mại và thần thái riêng của từng tác phẩm.

Đánh thức hồn quê bằng du lịch trải nghiệm

Trong bối cảnh nhu cầu tìm hiểu văn hóa, khám phá các giá trị truyền thống ngày càng tăng, Sơn Đồng đang từng bước chú trọng phát triển du lịch trải nghiệm nhằm mở rộng không gian phát triển cho làng nghề. Nếu trước đây hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu tập trung vào việc tạo ra sản phẩm, thì hiện nay các nghệ nhân, cơ sở chế tác đã quan tâm hơn đến việc giới thiệu lịch sử hình thành, câu chuyện nghề và những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi tác phẩm.

Theo nghệ nhân Nguyễn Viết Đức, mục tiêu của du lịch trải nghiệm không chỉ là đưa du khách đến tham quan, mua sắm mà quan trọng hơn là giúp họ hiểu quá trình lao động, sự công phu và kỹ thuật để tạo nên một sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Khi trực tiếp quan sát nghệ nhân thao tác, tìm hiểu từng công đoạn chế tác, du khách sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của đôi bàn tay và trí tuệ người thợ.

Những năm gần đây, một số cơ sở sản xuất ở Sơn Đồng đã chủ động xây dựng phòng trưng bày, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu và tạo không gian để khách tham quan tìm hiểu nghề. Một số nơi cũng bắt đầu thiết kế khu vực trải nghiệm, sử dụng chất liệu phù hợp để du khách trực tiếp thử sức với những thao tác thủ công cơ bản, tự tay làm ra sản phẩm nhỏ mang về làm kỷ niệm.

Nghệ nhân Nguyễn Viết Đức cho biết, trước đây, do tập trung vào sản xuất và phát triển kinh tế, người dân Sơn Đồng chưa dành nhiều sự quan tâm cho việc đầu tư du lịch. Tuy nhiên, thế hệ nghệ nhân trẻ hiện nay đã chủ động hơn trong quảng bá hình ảnh, kết hợp hoạt động sản xuất với giới thiệu văn hóa làng nghề. Đây là bước chuyển cần thiết để Sơn Đồng không chỉ được biết đến như một địa chỉ cung cấp sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà còn trở thành điểm đến văn hóa, nơi du khách có thể tìm hiểu và trực tiếp cảm nhận tinh hoa nghề truyền thống.

Trải qua thời gian, nghề tạc tượng Sơn Đồng đã vượt qua nhiều biến động để tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Sức sống của làng nghề không chỉ được đo bằng quy mô sản xuất hay số lượng sản phẩm mà còn nằm ở việc những người trẻ vẫn lựa chọn trở về, kỹ thuật thủ công tiếp tục được thực hành và giá trị văn hóa được trao truyền. Khi kết nối với du lịch trải nghiệm, mỗi xưởng chế tác, mỗi tác phẩm và câu chuyện của nghệ nhân sẽ trở thành cầu nối đưa công chúng đến gần hơn với di sản văn hóa dân tộc.