Sơn Đông bứt phá từ tư duy “chính quyền số phục vụ”

Cán bộ, công chức xã Sơn Đông ứng dụng các nền tảng số để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, xã Sơn Đông đã tập trung đổi mới hoạt động của bộ phận Một cửa. Trong tổng số 433 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, xã đã triển khai 190 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 243 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Nhờ chú trọng đầu tư hạ tầng công nghệ và ứng dụng các hệ thống quản lý, điều hành, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,85%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,99%; cấp kết quả điện tử đạt 100% và tái sử dụng dữ liệu đạt 99,99%. 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số chuyên dùng, xử lý công việc trên môi trường mạng, góp phần rút ngắn quy trình, nâng cao tính công khai, minh bạch. Mức độ hài lòng của người dân đạt 17,97/18 điểm theo Bộ chỉ số dịch vụ công.

Chuyển đổi số cũng tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Điển hình là mô hình “Chợ số - Nông thôn số” tại thôn Dùng, hỗ trợ tiểu thương quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu trên không gian mạng. Đến nay, hơn 50 hộ kinh doanh tại chợ đã biết sử dụng mã QR trong giao dịch và quảng bá sản phẩm trực tuyến.

Song song với phát triển kinh tế, lĩnh vực an ninh trật tự cũng được công nghệ hóa. Mô hình camera an ninh tại thôn Quan Tử được ứng dụng công nghệ nhận diện hình ảnh, biển số xe tự động, hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, tạo lập môi trường sống bình yên cho Nhân dân.

Xã Sơn Đông tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Để chuyển đổi số đi vào đời sống, xã Sơn Đông chú trọng triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công an xã. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”, các lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng điện thoại thông minh, kích hoạt VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Qua đó, từng bước nâng cao kỹ năng số, hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt, sản xuất và giao dịch hằng ngày, hướng tới xây dựng các “Gia đình số”.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình chuyển đổi số tại địa phương vẫn còn một số khó khăn như hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, kinh phí đầu tư hạn chế, nhân lực công nghệ thông tin chủ yếu kiêm nhiệm. Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, chưa duy trì thường xuyên việc thực hành kỹ năng số nên vẫn cần sự hỗ trợ khi thực hiện thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Huy Lập - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông cho biết: Thời gian tới, xã tập trung xây dựng chính quyền số tinh gọn, minh bạch, từng bước chuyển đổi toàn diện sang xã hội số và nông thôn thông minh. Trong đó, ưu tiên làm giàu, làm sạch dữ liệu chuyên ngành về đất đai, hộ tịch, y tế theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”; huy động nguồn lực nâng cấp trang thiết bị, mở rộng vùng phủ sóng 5G (hiện đạt 86%) và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu, tuyên truyền.

Cùng với đó, xã tiếp tục duy trì hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hỗ trợ chuyên sâu cho người cao tuổi, hộ nghèo và các nhóm yếu thế; nhân rộng mô hình “Gia đình số”. Địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng mã QR trong truy xuất nguồn gốc, mở rộng hoạt động trên các sàn thương mại điện tử, hỗ trợ quảng bá và tiêu thụ nông sản.

Với nền tảng vững chắc đã xây dựng cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, Sơn Đông chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thiện mô hình chính quyền số, hướng tới xây dựng một xã hội số văn minh, mang lại cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc cho Nhân dân.