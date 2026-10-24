Sởn da gà khi thấy hổ mang chúa dài 4m nuốt chửng trăn

Theo Khaosod, vào ngày 21/10, Nattawut Kanithanan, kỹ sư xây dựng dân dụng thuộc Văn phòng Đường cao tốc Nông thôn số 11 (Surat Thani) và là nhân viên cứu hộ của Tổ chức Từ thiện Surat Thani, được biết đến với biệt danh "Người bắt rắn của Surat Thani", đã nhận được cuộc gọi từ nhân viên của một khu nghỉ dưỡng ở Moo 8, Ban Sri Thanu, huyện Koh Phangan, tỉnh Surat Thani, Thái Lan, yêu cầu hỗ trợ bắt 2 con rắn đang đánh nhau và gây nguy hiểm cho khách.

Con rắn hổ mang đang vật lộn với con trăn. Ảnh: Thairath

Nattawut lập tức đến hiện trường cùng với các nhân viên cứu hộ từ Koh Phangan và thiết bị bắt rắn.

Nattawut cho biết, khi đến hiện trường gần hồ bơi của khu nghỉ dưỡng, anh giật mình khi thấy một con rắn hổ mang chúa lớn dài hơn 4 mét đang quấn chặt lấy con trăn dài khoảng 1,5 mét. Sử dụng thiết bị phù hợp, anh đã cẩn thận tách 2 con vật ra và mất khoảng 5 phút để bắt cả hai.

Con rắn hổ mang chúa dài tới 4 mét. Ảnh: Khaosod

"10 năm kể từ khi tham gia bắt rắn, đây là lần đầu tiên tôi thấy một con rắn hổ mang chúa, một loài rắn cực độc và là kẻ săn mồi ăn thịt các loài rắn khác, đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi của nó", Nattawut nói.

Chúng tôi khuyến cáo người dân rằng nếu nhìn thấy rắn, tuyệt đối không được đến gần hoặc cố gắng bắt chúng, vì điều này có thể nguy hiểm. Vui lòng thông báo cho lực lượng cứu hộ hoặc chuyên gia để họ xử lý việc bắt giữ nhằm đảm bảo an toàn.