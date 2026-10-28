'Sơn Ca Vàng – Thế hệ mới 2026': Chắp cánh tài năng âm nhạc thanh thiếu nhi

Cuộc thi “Sơn Ca Vàng – Thế hệ mới 2026” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật và Truyền thông Tri Thức Số (TTS) tổ chức, được phát động từ tháng 4-2026.

Tiết mục tham gia vòng bán kết lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: BTC

Hướng tới xây dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh cho thanh thiếu nhi, cuộc thi tạo cơ hội để các em thể hiện năng khiếu, rèn luyện kỹ năng biểu diễn, phát triển cá tính nghệ thuật và nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Qua đó, chương trình góp phần tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ, chuẩn bị lực lượng kế cận cho đời sống âm nhạc Việt Nam.

Theo nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, việc xây dựng những không gian sáng tạo văn học, nghệ thuật dành cho thanh thiếu nhi có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát hiện và bồi dưỡng tài năng. Khi được tiếp cận, trải nghiệm và phát triển năng khiếu trong môi trường phù hợp, các em có thêm cơ hội khám phá khả năng của bản thân, hình thành sự tự tin và từng bước nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo.

Tiết mục tham gia bán kết lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: BTC

Nhà báo Hoàng Dự cho biết, “Sơn Ca Vàng – Thế hệ mới 2026” là một trong những hoạt động, thể hiện sự quan tâm đến việc tạo dựng sân chơi bổ ích, thiết thực cho thế hệ trẻ. Trưởng ban Tổ chức cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính khách quan, công tâm trong đánh giá, lựa chọn thí sinh, tạo điều kiện để những gương mặt có năng lực được tiếp tục phát triển.

Hội đồng giám khảo cuộc thi quy tụ các nhạc sĩ, nghệ sĩ có kinh nghiệm trong sáng tác, nghiên cứu, phê bình và biểu diễn âm nhạc. Trưởng ban Giám khảo là nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long; nhạc sĩ, nhà thơ Đậu Hoài Thanh; ca sĩ Hà Myo; ca sĩ, nhạc sĩ Trang Anh.

Tiết mục tham gia bán kết lứa tuổi nhi đồng. Ảnh: BTC

Tiết mục tham gia bán kết lứa tuổi nhi đồng. Ảnh: BTC

Trong vòng bán kết toàn quốc diễn ra tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam vừa qua, 45 thí sinh đến từ nhiều địa phương đã mang đến những tiết mục được chuẩn bị, dàn dựng công phu. Các phần trình diễn có màu sắc âm nhạc đa dạng, thể hiện sự đầu tư trong luyện tập, niềm đam mê và khả năng làm chủ sân khấu của các em. Đây cũng là dịp để thí sinh thể hiện sự tiến bộ về kỹ thuật thanh nhạc, khả năng cảm thụ và bản lĩnh biểu diễn trước hội đồng chuyên môn.

25 thí sinh xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc. Ảnh: BTC

Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 25 thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết toàn quốc. Những gương mặt này sẽ tiếp tục có cơ hội trau dồi kỹ năng, hoàn thiện phong cách biểu diễn và thể hiện thế mạnh riêng trong chặng thi tiếp theo.

Với định hướng phát hiện và bồi dưỡng tài năng từ sớm, “Sơn Ca Vàng – Thế hệ mới 2026” góp phần khuyến khích thanh thiếu nhi chủ động khám phá năng lực nghệ thuật, đồng thời tạo thêm cơ hội để các em đến gần hơn với âm nhạc chuyên nghiệp. Từ sân chơi này, những giọng ca trẻ có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, nuôi dưỡng đam mê và từng bước xây dựng hành trình nghệ thuật của mình.