SOM3 CPTPP: Từ thực thi hiệp định đến chặng đường phát triển mới

Trong vai trò Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026, Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội nghị Quan chức cấp cao CPTPP lần thứ ba, còn gọi là SOM3, cùng chuỗi diễn đàn đối thoại và kết nối doanh nghiệp quy mô lớn.

Diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24/7, SOM3 không chỉ là hoạt động thường niên của CPTPP mà còn đánh dấu giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng và Hội nghị Cấp cao cuối năm. Trong năm ngày làm việc, hàng loạt nội dung quan trọng về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng thành viên, nâng cấp Hiệp định và tăng cường kết nối với các đối tác bên ngoài CPTPP đã được đưa ra trao đổi.