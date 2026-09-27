Sớm xử lý 'hố tử thần' trong khuôn viên trường học, khu dân cư

Lãnh đạo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) cho biết, hiện nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng xử lý hố sụt (còn gọi là hố tử thần) trong khuôn viên. Trước đó, tại khu vực sân thể dục - thể thao của trường bất ngờ xuất hiện hố sụt có độ sâu khoảng 3 - 4m, miệng hố rộng khoảng 1m.

"Hố tử thần" xuất hiện trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy. Ảnh: Hồng Mến.

Phát hiện sự việc, để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, nhà trường phối hợp chính quyền địa phương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, dựng hàng rào bảo vệ. Lãnh đạo trường cũng chỉ đạo tạm dừng các hoạt động thể dục, ngoại khóa tại khu vực sân. Cùng với đó, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, tăng cường quản lý học sinh, không để học sinh, cán bộ, giáo viên đến gần khu vực nguy hiểm.

Còn tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện hố sụt lớn trên tuyến đường liên xã An Mỹ - Bản Chùa. Hố sụt nằm ngay mép đường, cách tường nhà hộ dân gần nhất khoảng 5m. Lực lượng chức năng kiểm tra xác định hố có độ sâu khoảng 17,6m.

Hố sụt tại xã Hiếu Giang sâu khoảng 17,6m, nằm ngay mép đường, cách tường nhà hộ dân gần nhất khoảng 5m. Ảnh: Hồng Mến.

Nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn cho thấy khu vực xảy ra sụt lún có nền địa chất karst với khả năng tồn tại hang hốc và dòng chảy ngầm trong lòng đất. Xã Hiếu Giang cắm biển cảnh báo, dựng hàng rào, hạn chế phương tiện lưu thông và người dân đến gần khu vực nguy hiểm.

Tiếp nhận thông tin, đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND dẫn đầu tiến hành kiểm tra thực địa. Sau khi kiểm tra tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy, ông Bảo yêu cầu chính quyền và nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến sụt lún, kiểm tra các công trình lân cận. Đảm bảo duy trì các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên. Đồng thời nghiên cứu, triển khai phương án bơm cát vào hố sụt để hạn chế nguy cơ tiếp tục sụt lún.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND (đội mũ) kiểm tra thực địa tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngân Thủy. Ảnh: Hồng Mến.

Kiểm tra thực địa tại xã Hiếu Giang và nghe ý kiến các cơ quan chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất phương án bơm cát vào hố sụt. Đồng thời, tiếp tục theo dõi diễn biến địa chất để có giải pháp xử lý phù hợp, trong đó tính đến việc khoan thăm dò địa chất tại khu vực.

Cùng với đó, yêu cầu Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Hiếu Giang triển khai ngay các biện pháp xử lý hố sụt, theo dõi, có phương án bảo đảm giao thông trên tuyến đường. Các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phương án tổng thể nhằm xử lý hiệu quả tình trạng sụt lún, bảo đảm an toàn cho người dân và công trình hạ tầng. Xã Hiếu Giang tăng cường cảnh báo, chủ động phương án di chuyển các hộ dân ở gần khu vực nguy hiểm vào ban đêm khi cần thiết.