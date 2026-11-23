Trước thực tế đó, việc đẩy nhanh tiến độ cải tạo, cống hóa các tuyến mương; đồng thời triển khai giải pháp khắc phục ô nhiễm trước mắt là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng tại mương hở Đồng Bông 1, ngõ 107 phố Trần Quốc Vượng. Ảnh: Dung Nhi

Mương ô nhiễm, người dân chịu khổ

Đi dọc tuyến mương Đồng Bông 1, đoạn qua ngõ 107 phố Trần Quốc Vượng (phường Cầu Giấy), không khó để nhận ra sự tương phản giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại với cảnh nhếch nhác của dòng nước. Dưới những tán cây xanh rậm rạp, dòng mương lộ thiên có màu nước đen đặc quánh, trên mặt xuất hiện rác và những mảng chất thải trôi nổi. Dọc 2 bên bờ, nhiều tấm tôn cũ, vật liệu xây dựng, cành cây khô và phế thải nằm ngổn ngang. Rác thải và vật liệu tập kết sát bờ không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống lòng mương, cản trở dòng chảy. Tại một số vị trí, bờ mương được kè bằng những khối bê tông đã cũ, không đồng đều, phía trên là các đống phế liệu, cành cây và rác thải chưa được thu dọn. Người dân sinh hoạt, đi lại ngay cạnh dòng nước đục ngầu, luôn bốc mùi hôi.

Không chỉ có mương Đồng Bông 1, tại phường Nghĩa Đô, một đoạn mương hở dài khoảng 400m từ khu vực giáp Khu đô thị Starlake đến đường Hoàng Quốc Việt cũng đang là nỗi bức xúc của người dân các tổ dân phố 9, 10 và 11 phường Nghĩa Đô. Trước đây, tuyến mương có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực sản xuất nông nghiệp. Cùng với quá trình đô thị hóa, tuyến mương trở thành nơi tiếp nhận, tiêu thoát nước thải từ các khu đô thị và khu dân cư xung quanh.

Ghi nhận thực tế tại đây cho thấy, phần lớn hệ thống mương trong khu vực đã được cống hóa, nhiều đoạn được cải tạo thành đường giao thông. Tuy nhiên, đoạn mương dài hơn 400m nói trên vẫn để lộ thiên suốt nhiều năm. Nước thải đọng lại, rác nổi trên mặt, bùn đất tích tụ dưới lòng mương. Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi càng nồng nặc, ruồi muỗi phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của các hộ dân sống sát bờ mương. Ông Nguyễn Văn Thức, người dân tổ dân phố 11 phường Nghĩa Đô cho biết: “Các hộ dân đã phải chịu cảnh ô nhiễm kéo dài hàng chục năm. Nhiều gia đình có nhà hướng ra phía mương thường xuyên phải đóng cửa để hạn chế mùi hôi”.

Từng bước tháo gỡ, thực hiện cống hóa

Trước thực trạng ô nhiễm tại tuyến mương hở trên địa bàn, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô Đỗ Việt Hưng cho biết, qua kiểm tra, phường xác định đoạn mương hở dài khoảng 400m hiện tiếp nhận nước thải từ toàn bộ hệ thống thoát nước khu vực. Đây là nguyên nhân khiến môi trường tại khu dân cư 2 bên bờ mương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. UBND phường đã báo cáo thành phố và được UBND thành phố chỉ đạo bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư dự án.

Đến nay, UBND phường đã lập hồ sơ, trình HĐND phường xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí thực hiện. “Hiện địa phương đang triển khai lập dự án đầu tư, phấn đấu phê duyệt trong tháng 12-2026. Theo kế hoạch, trong năm 2027, phường sẽ triển khai công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành quyết toán vào năm 2028”, ông Đỗ Việt Hưng nói.

Đối với mương Đồng Bông 1, Trưởng phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Cầu Giấy Vũ Trung Kiên cho biết, theo Văn bản số 4025/UBND-ĐT ngày 6-8-2026, UBND thành phố đã giao UBND phường Cầu Giấy tổ chức lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng, chỉnh trang 2 bên tuyến đường và cống hóa mương Đồng Bông 1, đoạn từ phố Trần Quốc Vượng đến phố Dương Đình Nghệ, bằng nguồn vốn ngân sách phường.

Theo nội dung văn bản, UBND phường có trách nhiệm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, rà soát, xác định quy mô, phạm vi, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư và phương án quản lý, vận hành công trình sau khi hoàn thành. “Dự án không chỉ thực hiện cống hóa mương mà còn kết hợp xây dựng, chỉnh trang 2 bên tuyến đường. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, phường phải phối hợp với các sở, ngành rà soát sự phù hợp với quy hoạch, xác định phạm vi, ranh giới dự án, phương án bố trí bãi đỗ xe, tổ chức không gian kiến trúc và kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật”, ông Vũ Trung Kiên nhấn mạnh.

Việc 2 tuyến mương hở tại phường Cầu Giấy và Nghĩa Đô được đưa vào lộ trình chuẩn bị đầu tư, cải tạo là tín hiệu tích cực đối với người dân sống trong khu vực. Tuy nhiên, trong thời gian chờ các dự án được triển khai, việc xử lý ô nhiễm trước mắt là cần thiết. Chính quyền địa phương cần phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống thoát nước, xác định nguồn phát sinh ô nhiễm, đồng thời tổ chức thu gom rác, nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy và xử lý các điểm đổ phế thải ven mương. Cùng với đó, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi xả thải, đổ rác không đúng quy định, không để các tuyến mương tiếp tục trở thành điểm tập kết chất thải giữa khu dân cư.

Cải tạo, cống hóa các tuyến mương hở không chỉ nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm trước mắt mà còn phải gắn với yêu cầu hoàn thiện hạ tầng thoát nước, chỉnh trang đô thị và bảo đảm môi trường sống lâu dài. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, các địa phương cần xác định rõ trách nhiệm trong quản lý, duy trì vệ sinh môi trường, không để người dân tiếp tục phải sống chung với những dòng mương ô nhiễm trong thời gian chờ dự án.