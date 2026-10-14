Sớm xây bờ kè ở xã Mỹ Hòa Hưng, ngăn sạt lở lan rộng

Chính quyền xã Mỹ Hòa Hưng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.

Hơn 1 tháng qua, tình trạng sạt lở ven sông tại khu vực đầu cồn, tổ 1, ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa Hưng diễn biến phức tạp khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Sau những đợt mưa lớn, nước lũ dâng cao, dòng chảy mạnh áp sát bờ làm đất ven sông nứt, sụt lún và cuốn trôi xuống lòng sông.

Sạt lở không chỉ đe dọa nhà cửa, đất sản xuất, cây trồng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đường giao thông và các công trình dân sinh. Trước tình hình trên, người dân lo lắng sạt lở có thể tiếp tục lan rộng, nhất là trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp.

Chiều 28/9, tại khu vực đầu cồn thuộc tổ 1, ấp Mỹ Khánh 1 tiếp tục xảy ra sạt lở, đoạn sạt lở dài khoảng 30m, sâu vào bờ 10m. Chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng vận động 1 hộ tháo dỡ nhà, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Trước đó, chiều 9/9, tại khu vực này, một đoạn bờ sông dài khoảng 50m xảy ra sạt lở, sâu vào bờ khoảng 5m. Đây là khu vực đầu cồn, nơi dòng nước áp sát bờ và chảy xiết. Ở trên bờ là nhà dân và tuyến giao thông nên nguy cơ mất an toàn lớn.

Cách vị trí sạt lở mới vài chục mét, ngày 25/8 xảy ra một vụ sạt lở bờ sông Hậu dài khoảng 50m, sâu vào bờ 7m. Hai vụ sạt lở khiến 6 hộ dân phải tháo dỡ nhà ở, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Theo UBND xã Mỹ Hòa Hưng, dù các vụ sạt lở đến nay chưa gây thiệt hại về người, nhưng ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng chục hộ dân, trong đó có 7 hộ, với gần 30 nhân khẩu phải tháo dỡ hoàn toàn nhà ở, di dời tài sản.

Thiệt hại về tài sản bước đầu ước tính hơn 500 triệu đồng. Do địa phương chưa có khu bố trí tái định cư, trước mắt chính quyền vận động các hộ dân ở tạm nhà người thân, người dân khác trong khu vực, chờ phương án bố trí nơi ở ổn định.

Khu vực đầu cồn Mỹ Hòa Hưng đang bị sạt lở.

Bà Lê Thị Kim Hoa, ngụ ấp Mỹ Khánh 1, cho biết gia đình bà sinh sống tại khu vực đầu cồn này mấy chục năm. Từ khi xảy ra sạt lở, gia đình bà luôn thấp thỏm vì không biết đất sẽ tiếp tục sạt lở đến đâu, tài sản và cuộc sống bị ảnh hưởng như thế nào. “Sau khi được chính quyền hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn, gia đình tôi mong sớm có chỗ ở ổn định để yên tâm làm ăn, sinh sống”, bà Hoa nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng Đặng Tấn Lộc, trên địa bàn xã có 2 điểm có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại ấp Mỹ Khánh 1 và ấp Mỹ Thuận. Riêng khu vực từ cống Út Na đến ấp Mỹ Khánh 1 có khoảng 2km nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao khi vào mùa mưa lũ.

Để ứng phó với sạt lở bờ sông, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai xã tăng cường theo dõi, cảnh báo, vận động các hộ dân trong khu vực nguy hiểm chủ động di dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn. Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng, địa phương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng khu dân cư Mỹ Long 1 để bố trí chỗ ở ổn định lâu dài cho người dân vùng sạt lở.

Đồng thời, đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ, đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ sông Hậu dài khoảng 2km từ cống Út Na đến khu vực ấp Mỹ Khánh 1 nhằm bảo vệ khu vực đầu cồn và hạn chế sạt lở tiếp diễn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, kết quả quan trắc cho thấy toàn tỉnh có 56 đoạn sông, kênh, rạch được cảnh báo nguy cơ sạt, lở, với tổng chiều dài hơn 181km, trong đó 4 đoạn ở mức đặc biệt nguy hiểm, 3 đoạn từ nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm và 49 đoạn ở mức nguy hiểm.

Thời gian qua, tỉnh đầu tư gần 88km kè bảo vệ bờ sông, kênh, rạch. Tuy nhiên, công tác xử lý sạt lở còn nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư hạn chế trong khi nhu cầu xây dựng, gia cố kè lớn. Nhiều khu dân cư nằm dọc sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở cao, nhưng quỹ đất tái định cư tại các địa phương hạn chế.

Trước diễn biến sạt lở phức tạp, việc triển khai các giải pháp bảo vệ bờ tại khu vực đầu cồn Mỹ Hòa Hưng là vấn đề được người dân quan tâm, trong đó việc nghiên cứu đầu tư xây dựng bờ kè tại những vị trí có nguy cơ cao được xem là giải pháp cần thiết nhằm ổn định bờ sông, hạn chế sạt lở tiếp tục lan rộng.