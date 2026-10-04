Sớm tu sửa những cây cầu xuống cấp vùng ngoài đê La Giang

Bắc qua một nhánh của dòng sông La, cầu Đò Hào (thôn Đức Vĩnh, xã Đức Quang) từng là công trình giao thông quan trọng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân khu vực. Thế nhưng, sau gần 50 năm sử dụng, cây cầu dài gần 60m, rộng khoảng 5m này đang mang trên mình những dấu tích rõ nét của thời gian và sự xuống cấp.

Tại nhiều vị trí, lớp bê tông bảo vệ bong tróc, để lộ cốt thép hoen gỉ. Đáng lo ngại, hệ thống lan can bảo vệ ở hai bên mố cầu đã gãy đổ, tạo thành những khoảng trống sát mép cầu. Khe co giãn tại vị trí tiếp giáp giữa nhịp và mố cầu hở rộng khoảng 3cm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Cầu Đò Hào có hàng trăm lượt phương tiện mỗi ngày, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Mặt cầu hẹp khiến ô tô, xe máy khó tránh nhau, nhất là vào giờ cao điểm. Khi trời tối, mưa lớn hoặc nước lũ dâng cao, việc lưu thông càng trở nên nguy hiểm do cầu không có hệ thống chiếu sáng, nhiều đoạn lan can đã mất hoàn toàn.

“Mỗi lần đi qua cầu chúng tôi rất lo lắng, xe tránh nhau rất khó khăn. Mấy chục năm qua, cầu không được sửa chữa, duy tu tổng thể. Người dân chúng tôi mong chờ cây cầu sớm được sửa sang để đi lại cho an toàn”, bà Nguyễn Thanh Hải (xã Đức Quang) cho biết.

Cách đó không xa, cầu Đồng Dâu thuộc thôn Quang Lộc (xã Đức Quang) cũng đang trong tình trạng tương tự. Được xây dựng khoảng năm 1987-1988, cây cầu từng là niềm vui của hàng trăm hộ dân các thôn ngoài đê La Giang khi giúp rút ngắn quãng đường đến các vùng sản xuất, chợ trung tâm và tuyến đê La Giang.

Sau gần 40 năm khai thác, hệ thống lan can đã xuống cấp, nhiều đoạn gãy đổ, cong vẹo, thậm chí không còn lan can bảo vệ. Cầu nhỏ hẹp, không có đèn chiếu sáng, trong khi mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, nước dâng cao sát mặt cầu khiến việc lưu thông tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo người dân địa phương, đã có trường hợp người đi xe máy do không quan sát rõ mép cầu nên đâm vào phần lan can gãy, rất may không rơi xuống sông. Những sự việc như vậy càng khiến người dân lo lắng, nhất là khi học sinh, người già thường xuyên qua lại.

Tương tự, cầu dân sinh tại thôn Kim Thịnh cũ (nay là thôn Đức Tùng, xã Đức Minh) cũng đã xuống cấp sau hơn 40 năm sử dụng. Cây cầu dài khoảng 15m, rộng hơn 2m, có lan can sắt hoen gỉ, mục mọt, không có hệ thống chiếu sáng.

Đáng lo ngại, do nằm ở khu vực trũng thấp, khu vực dân cư này thấp hơn đường chính liên xã khoảng 1m nên mỗi khi mưa lớn, đường giao thông trong thôn và cầu thường xuyên bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

"Vào mùa mưa, cầu thường xuyên ngập nước, người dân phải dò dẫm qua lại rất bất tiện và nguy hiểm. Đặc biệt, khi nhiều học sinh cùng lưu thông qua cầu, gia đình luôn nơm nớp lo sợ xảy ra tai nạn. Người dân mong muốn cây cầu sớm được nâng cấp, sửa chữa để việc đi lại, nhất là trong mùa mưa lũ, được an toàn hơn", bà Nguyễn Thị Nguyệt (xã Đức Minh) cho biết.

Sau hàng chục năm khai thác, nhiều cầu dân sinh khu vực ngoài đê La Giang đã không còn đáp ứng yêu cầu đi lại, nhất là trong mùa mưa lũ. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, ngập úng và ảnh hưởng đến dòng chảy, việc rà soát, đánh giá hiện trạng để sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp các công trình là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm đi lại, sinh hoạt và chủ động ứng phó với thiên tai cho người dân vùng ngoài đê.