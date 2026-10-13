Sớm thống nhất phương án thanh toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan làm việc với các nhà đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán các dự án BT theo đúng quy định hiện hành và Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP ngày 7/4/2026 của Chính phủ. Các dự án liên quan do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng - Miền Trung và Công ty TNHH MTV BT Ngã Ba Huế Trung Nam làm nhà đầu tư.

UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/10/2026. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan phải kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý.