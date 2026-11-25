Các hộ dân tổ dân phố Đông Phước 2 (phường An Khê) mong mỏi sớm được cơ quan chức năng xem xét, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại buổi tiếp xúc cử tri vừa qua của Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố trước kỳ họp thường lệ HĐND thành phố cuối năm 2026, nhiều ý kiến liên quan đến hạ tầng đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đưa ra nghị sự. Trong đó, cử tri Lê Đức Tráng (tổ dân phố Đông Phước 2) phản ánh thực trạng cánh đồng trồng lúa tại địa bàn bị bỏ hoang kéo dài do vướng quy hoạch “treo”. Ông mong muốn dự án sớm được triển khai hoặc cơ quan chức năng cần thu hồi, bồi thường phù hợp, tránh để lãng phí tài nguyên đất.

Đặc biệt, ông Tráng kiến nghị chính quyền quan tâm tháo gỡ khó khăn cho hơn 20 hộ dân đang sống trong những căn nhà cấp 4 xây dựng trên đất nông nghiệp. Do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nằm trong khu vực quy hoạch, các hộ không thể xin phép sửa chữa, nâng cấp dù nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài sử dụng.

Dẫn chúng tôi tới khu vực này vào một chiều cuối tuần, ông Tráng chỉ vào những căn nhà nằm dọc con đường bê tông quanh co, chật hẹp rộng khoảng 3m (trước mỗi nhà đều gắn bảng số địa chỉ K129 Vũ Lăng). Phần lớn là nhà cấp 4 xây dựng đơn sơ, nhiều hạng mục đã rệu rã.

Là một trong những hộ sinh sống tại đây hơn 16 năm, ông Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1969) cho biết, khoảng năm 2010, ông mua đất thông qua giấy viết tay. Sau đó, ông cùng một số hộ lân cận dựng nhà cấp 4 để thoát cảnh thuê trọ. “Tới năm nay, tôi đã sống 16 năm trong ngôi nhà này. Khu vực không bị ngập nhưng nhà dựng lâu năm đã xuống cấp mà không thể sửa chữa. Mỗi khi mưa, nước thấm dột vào nhà, sinh hoạt rất bất tiện”, ông Quang bộc bạch.

Khu vực cánh đồng trồng lúa thuộc phường An Khê bị bỏ hoang kéo dài do vướng quy hoạch “treo”. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo ông Lê Đức Tráng, mong muốn chung của các hộ dân là được cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn giải quyết thủ tục theo quy định, tạo điều kiện thực hiện nghĩa vụ tài chính để chuyển mục đích sang đất ở (nếu đủ điều kiện), tiến tới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trao đổi về kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND phường An Khê xác nhận, khu vực cánh đồng đang bỏ hoang và cụm dân cư có hơn 20 hộ dân nói trên đều nằm trong đồ án quy hoạch được phê duyệt từ năm 2016 nhưng đến nay chưa triển khai. Cụ thể, đây là khu vực thuộc đồ án quy hoạch phía Nam đường CK55, trước đây thuộc địa bàn phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ cũ. Theo Quyết định số 7502/QĐ-UBND ngày 29/10/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng, khu vực này có tổng diện tích quy hoạch 590.795m2.

Đồ án quy hoạch định hướng giữ lại, chỉnh trang các khu vực đông dân cư; hoàn thiện, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (gồm đất ở, công trình công cộng, cây xanh, tôn giáo, giao thông, hành lang an toàn...). Tuy nhiên, sau nhiều năm dự án vẫn chưa được triển khai khiến một số diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang, đồng thời đẩy các hộ dân trong phạm vi quy hoạch vào tình thế mắc kẹt pháp lý.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND phường An Khê Ngô Ngọc Hậu cho biết, địa phương sẽ tiếp thu kiến nghị của cử tri và giao cơ quan chuyên môn khẩn trương raw soái cụ thể. Phường sẽ kiểm tra chi tiết nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng nhà ở cũng như tình trạng pháp lý của từng trường hợp để xem xét, tham mưu hướng giải quyết thấu đáo, phù hợp với quy định pháp luật.