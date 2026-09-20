Sớm tháo gỡ vướng mắc để người dân vùng lũ Hòa Lam chuyển đến nơi ở mới

Mỗi mùa mưa lũ về

Nằm hoàn toàn ngoài đê sông Lam, cụm dân cư Hòa Lam (khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) từ lâu đã quen thuộc với những trận ngập lụt mỗi khi mùa bão lũ về. Đặc biệt vào mùa mưa bão năm 2025, dòng nước sông Lam dâng cao, làm ngập sâu cả cụm dân cư, khiến người dân phải di dời lánh nạn để bảo đảm an toàn.

Cụm cư dân Hoà Lam nằm hoàn toàn ngoài đê sông Lam nên thường xuyên chịu cảnh ngập khi mùa mưa lũ về.

Ghi nhận thực tế cho thấy phần lớn nhà dân tại đây đã xuống cấp với tường nứt nẻ, mái hư hỏng và phải chằng chống tạm bợ. Do nằm trọn trong vùng quy hoạch tái định cư, người dân không được xây dựng kiên cố.

Nhiều ngôi nhà hư hỏng nặng, trên mái ngói còn phủ bạt tạm để tránh mưa, tránh nắng.

Là một trong những hộ dân nằm trong diện di dời, gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa, trú tại khối Hưng Hòa 1 chia sẻ, ông được cấp 150m2 đất tái định cư nhưng đến nay vẫn chưa gom đủ tiền để cất nhà mới. Đáng lo ngại hơn, hai người con của ông hiện vẫn chưa có đất tái định cư.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa lo lắng khi mùa lũ đã đến.

"Năm nào lũ về tài sản cũng bị cuốn trôi, có năm nước dâng lên tận nóc nhà, gia đình phải lên đê dựng lán ở tạm suốt 10 ngày trời. Trận bão năm ngoái làm mái nhà tốc tung, giờ vẫn phải che bạt tạm bợ. Lo lắng nhất là 2 đứa con ở cạnh bên vẫn chưa có đất tái định cư. Chúng tôi mong chính quyền sớm giải quyết cho các hộ còn lại để bà con được di dời càng sớm càng tốt", ông Nghĩa chia sẻ.

Cùng chung nỗi bất an, anh Nguyễn Văn Trường, SN1980, trú tại khối Hưng Hòa 1 cho biết, gia đình anh thuộc diện tái định cư giai đoạn 2 nhưng chưa được di dời do chính quyền địa phương thông báo chờ rà soát xử lý.

Anh Trường mong muốn sớm có đất tái định cư để ổn định cuộc sống.

"Mỗi mùa mưa lũ về, vợ chồng tôi lại phải tất tả đem 3 đứa con nhỏ đi gửi nhờ nhà người quen hoặc dắt díu nhau lên lánh nạn ở hội trường Ủy ban phường. Bà con chỉ mong sao các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm cho 38 hộ dân còn lại để chúng tôi sớm có đất tái định cư, ổn định cuộc sống", anh Trường bày tỏ nguyện vọng.

Mong muốn được di dời càng sớm càng tốt

Theo đó, dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư di dân khẩn cấp xã Hưng Hòa (TP. Vinh cũ) được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 5476/QĐ ngày 19/11/2013, do Chi cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Quy hoạch ban đầu rộng 3,309 ha, bố trí đất ở cho 58 hộ dân cùng hệ thống điện, nước, đường giao thông và nhà văn hóa. Do thiếu vốn, dự án bị đình trệ đến năm 2020 mới khởi công. Thời gian kéo dài khiến cụm dân cư Hòa Lam phát sinh thêm nhiều hộ. Trước thực tế này, UBND tỉnh đã phải phê duyệt thêm dự án mở rộng khu tái định cư giai đoạn 2.

Người dân kê cao tài sản khi mùa mưa lũ về.

Tính đến năm 2026, phường Trường Vinh đã rà soát và giao đất ở cho 34 hộ dân. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 38 hộ dân chưa được cấp đất tái định cư. Trải qua biết bao trận lũ lụt, các hộ dân này vẫn đang phải sống thấp thỏm từng ngày trong khu vực nguy hiểm. Họ mong mỏi sớm được cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc để di dời càng sớm càng tốt.

Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư di dân khẩn cấp xã Hưng Hòa.

Bà Hoàng Thị Thuyết – Bí thư xóm Hưng Hòa 1 cho biết, ngay cả trong nhóm 34 hộ dân đăng ký ban đầu cũng đang gặp khó khăn tài chính. Để có thêm đất sinh hoạt các hộ đều đăng ký mua thêm 50m2 đất. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 17 hộ nộp đủ tiền và duy nhất 1 hộ bắt đầu triển khai xây dựng nhà ở. "Đối với 38 hộ còn lại, do vướng quy định nên hiện vẫn chưa đủ điều kiện để cấp đất. Người dân địa phương thiết tha mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc quyết liệt, tháo gỡ vướng mắc thủ tục để toàn bộ bà con được di dời sang khu tái định cư an toàn càng sớm càng tốt", bà Thuyết nhấn mạnh.

Hiện có 1 hộ dân đã tiến hành đổ móng nhà ở dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư di dân khẩn cấp xã Hưng Hòa.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Tất Sơn – Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết, đến nay, địa phương đã có phương án bàn giao đất ở tái định cư cho 34 hộ dân. Đối với các trường hợp còn lại, địa phương đang rà soát, tổng hợp báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh Nghệ An nhằm bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành, từ đó xin chủ trương giao đất, sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư người dân