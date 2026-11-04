Sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án kè biển Cửa Lò

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành và UBND phường Cửa Lò.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng bờ biển đoạn từ đảo Lan Châu đến bờ kè cảng Bộ đội Biên phòng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, sử dụng vốn vay ADB và vốn đối ứng. Công trình kè cấp IV có tổng chiều dài tuyến 2.971m, giá trị hợp đồng xây lắp hơn 122,9 tỷ đồng. Gói thầu khởi công từ tháng 6/2023, hoàn thành tháng 6/2024 và được bàn giao cho địa phương quản lý từ tháng 2/2025.

Qua khảo sát, hệ thống kè biển Cửa Lò hiện đang bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều đoạn bậc lên xuống bị nứt gãy, sụt lún; bê tông lát mái bị bong bật, tạo hàm ếch; đường dạo bộ nhiều nơi bị sập. UBND phường Cửa Lò đã xác định 4 đoạn kè cần sửa chữa cấp bách với tổng chiều dài khoảng 1,5km. Trong đó, hơn 641m kè không nằm trong phạm vi Tiểu dự án 2 và gần 859m thuộc phạm vi Tiểu dự án 2.

Hệ thống kè biển Cửa Lò do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Ảnh: Thành Cường

Để kịp thời bảo vệ hạ tầng trước mùa mưa bão và mùa du lịch năm 2027, UBND phường Cửa Lò kiến nghị UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu thủ tục đầu tư cấp bách.

Do thời gian thi công kè biển chỉ thuận lợi từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, địa phương đề xuất đẩy nhanh quyết toán Tiểu dự án 2, hoặc cho phép triển khai song song việc phê duyệt chủ trương đầu tư cấp bách. Phường cũng cam kết việc sửa chữa kè không làm ảnh hưởng hay chồng lấn với Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến kè biển Cửa Lò trong việc phòng, chống thiên tai và phục vụ du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc thủ tục.

Về tiến độ thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị hoàn thiện toàn bộ hồ sơ quyết toán Tiểu dự án 2 để chuyển Sở Tài chính trước ngày 10/11; Từ ngày 10/11 đến 25/11 giao Sở Tài chính tập trung thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh sẽ ra quyết định phê duyệt quyết toán trong vòng vài ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ.

Đại diện các sở, ngành, phường Cửa Lò dự buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Song song đó, đơn vị tư vấn và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương lập, thẩm định hồ sơ dự án sửa chữa mới. Công trình thuộc hạ tầng nông nghiệp nên thẩm quyền thẩm định thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời cần lấy ý kiến Sở Xây dựng để đảm bảo tính đồng bộ quy hoạch. Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngay thông báo kết luận để các đơn vị nghiêm túc triển khai.