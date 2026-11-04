Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420

Niềm mong mỏi của người dân

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 đoạn từ Km0+00 đến Km7+428 (Ngã ba Hòa Lạc - Ngã ba thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất cũ) nay đi qua các xã Hòa Lạc, Hạ Bằng, Thạch Thất, có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo được tuyến đường hoàn chỉnh kết nối trung tâm xã Thạch Thất với khu đô thị vệ tinh Hòa Lạc, kết nối giữa tuyến quốc lộ 32 với quốc lộ 21; tăng cường củng cố an ninh, quốc phòng của khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, khắc phục được nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến.

Tại khu vực xã Thạch Thất, đoạn từ cầu Phú Thứ đến ngã ba Phố Săn, nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng, mong muốn dự án sớm được triển khai thi công, phát huy hiệu quả đầu tư. Các công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi thu hồi cũng được người dân tháo dỡ, tạo điều kiện để chủ đầu tư và nhà thầu tiếp nhận mặt bằng, chuẩn bị triển khai thi công.

Tuyến đường tỉnh 420 đoạn ngã ba Phố Săn, xã Thạch Thất. Ảnh: HL

Ông N.V.T, người dân sinh sống tại khu vực ngã ba Phố Săn (xã Thạch Thất) cho biết, việc cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 là mong mỏi của người dân địa phương từ lâu. Khi được thông tin về dự án, các hộ dân đều mong muốn công trình sớm được triển khai để đường sá khang trang, việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Gia đình ông N.V.T và nhiều hộ dân đã phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan, tháo dỡ công trình trong phạm vi thu hồi và bàn giao đất theo yêu cầu. "Người dân hiểu rằng để có tuyến đường rộng rãi, sạch đẹp hơn thì cần có sự chung tay, đồng thuận. Chúng tôi mong các đơn vị liên quan sớm tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành tuyến đường", ông N.V.T chia sẻ.

Chung mong muốn, bà T.T.M, người dân địa phương cho rằng, tuyến đường sau khi được nâng cấp sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân. Việc một số hộ đã bàn giao đất, tháo dỡ công trình để phục vụ dự án thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương cải thiện hạ tầng giao thông. Người dân cũng chia sẻ với những khó khăn khách quan mà dự án đang gặp phải, nhất là tình hình giá vật liệu, nhiên liệu và nhân công có nhiều biến động. Tuy nhiên, bà T.T.M mong muốn các cấp có thẩm quyền quan tâm tìm phương án phù hợp, sớm đưa công trình vào thi công, tránh để mặt bằng đã bàn giao, nhưng chưa được khai thác hiệu quả trong thời gian dài.

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới tại khu vực đường tỉnh 420, đoạn từ cầu Phú Thứ đến ngã ba Phố Săn, một số hộ dân đã hoàn thành việc tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Nhiều vị trí đã có mặt bằng để phục vụ thi công. Đây là điều kiện thuận lợi, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của người dân trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, việc thi công vẫn chưa được triển khai, khiến người dân tiếp tục mong chờ những chuyển biến mới.

Sớm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Cấn Anh Duẩn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thạch Thất cho biết, Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 được khởi công tháng 11-2020, do UBND huyện Thạch Thất (cũ) làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được UBND thành phố Hà Nội giao về cho UBND xã Thạch Thất tiếp tục triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc nên chưa thể triển khai thi công trở lại.

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 420. Ảnh: HL

Theo ông Cấn Anh Duẩn, ngày 13-10-2026, UBND xã Thạch Thất đã có Văn bản số 516/BC-UBND báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất UBND thành phố Hà Nội cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư và hướng dẫn giải quyết các tồn tại vướng mắc. Sau khi UBND thành phố có văn bản chỉ đạo, UBND xã Thạch Thất sẽ hoàn thiện các thủ tục theo hướng dẫn và chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để dự án sớm hoàn thành.

Theo báo cáo của UBND xã Thạch Thất, Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 420 có tổng mức đầu tư xây dựng là hơn 385 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cấp thành phố. Dự án được khởi công ngày 14-11-2020, khối lượng thi công đạt được đến nay là khoảng 72% giá trị hợp đồng. Trong quá trình triển khai đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, về công tác giải phóng mặt bằng: Dự án khởi công trên phạm vi mặt bằng hiện trạng và hành lang giao thông đường tỉnh 420. Tuy nhiên, đến tháng 7-2021, UBND huyện Thạch Thất (cũ) mới ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án. Quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, mất nhiều thời gian kiểm tra, xác minh; một số trường hợp có tranh chấp đất đai, chưa phối hợp trong công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công dự án.

Đối với các hộ đủ điều kiện giao đất tái định cư trên địa bàn xã Hòa Lạc được bố trí giao tái định cư tại Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư giai đoạn 2 phục vụ giải phóng mặt bằng Khu CNC Hòa Lạc và các dự án trên địa bàn xã, tuy nhiên hiện nay dự án mới đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa đủ điều kiện bố trí đất tái định cư, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường tỉnh 420.

Về công tác đầu tư xây dựng: Ngày 16-9-2026, UBND xã Thạch Thất đã có Tờ trình số 77/TTr-UBND gửi UBND thành phố Hà Nội, Sở Tài Chính đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án do tổng mức đầu tư thực hiện dự án thay đổi.

Cụ thể, có sự thay đổi chi phí hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, tái định cư do điều chỉnh đơn giá bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư tăng; bổ sung chi phí hạ ngầm phần điện, viễn thông đoạn tuyến qua khu vực Liên Quan (đoạn từ Km6+872.21 đến Km7+428) để bảo đảm cảnh quan đô thị, tránh chồng chéo gây lãng phí khi thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn xã Thạch Thất. Giá nhân công, vật liệu xây dựng, nhiên liệu và ca máy thi công có nhiều biến động so với thời điểm phê duyệt dự án và ký kết hợp đồng (năm 2020).

Đồng thời, hợp đồng thi công được ký theo hình thức đơn giá cố định từ năm 2020. Hiện nay, giá các loại nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công tăng cao so với thời điểm ký hợp đồng; nhà thầu chưa triển khai thi công các công việc ngoài hiện trường. Nhà thầu đề nghị điều chỉnh giá phần khối lượng còn lại, phê duyệt và ký phụ lục hợp đồng; nếu không được điều chỉnh thì đề nghị thanh lý hợp đồng để quyết toán.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thời gian tới, UBND xã Thạch Thất tiếp tục phối hợp với UBND xã Hạ Bằng, xã Hòa Lạc tập trung rà soát, xác minh nguồn gốc đất; giải quyết các trường hợp tồn tại, vướng mắc; hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Mặt khác, sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án và bảo đảm nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng, xã sẽ tập trung hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt phương án, ban hành quyết định thu hồi đất và tổ chức chi trả đối với các trường hợp đủ điều kiện, phấn đấu thực hiện trong tháng 12-2026.

Đồng thời, UBND xã Thạch Thất cũng sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng làm việc với nhà thầu để thống nhất phương án tiếp tục thực hiện hoặc xử lý hợp đồng theo quy định. Trường hợp tiếp tục thực hiện hợp đồng, yêu cầu nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để tổ chức thi công; ưu tiên thi công ngay tại các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng; tập trung hoàn thành nền, mặt đường, hè đường, cây xanh, thoát nước, cấp nước, bó ống kỹ thuật, điện chiếu sáng, an toàn giao thông và các hạng mục còn lại; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng, an toàn công trình; tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ hoàn công, bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định.