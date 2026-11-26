Xác định rõ dư địa sở hữu nước ngoài

Chia sẻ tại Hội thảo “Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội” do VPBankS tổ chức ngày 26/11, ông Vũ Chí Dũng, Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ quan quản lý đang tập trung hoàn thiện các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành sau khi Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 13/11/2026.

Trong đó, việc sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán (Nghị định 245/2025/NĐ-CP) tập trung vào rà soát, mở rộng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và công bố công khai, đầy đủ phần tỷ lệ sở hữu còn lại mà nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận.

Theo ông Dũng, bên cạnh khả năng đưa vốn vào và rút vốn khỏi thị trường, vấn đề các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm là khả năng tiếp cận hàng hóa khi tham gia thị trường. Điều này liên quan trực tiếp đến hai tiêu chí gồm giới hạn sở hữu nước ngoài (Foreign Ownership Limit - FOL) và dư địa sở hữu nước ngoài còn lại. Đây là những thông tin quan trọng để các nhà quản lý quỹ quốc tế đánh giá cổ phiếu, xây dựng danh mục và đưa ra quyết định đầu tư.

Nhìn lại hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Vũ Chí Dũng cho biết, kể từ khi được FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi năm 2018, cơ quan quản lý đã từng bước tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài. Nổi bật là việc tháo gỡ yêu cầu ký quỹ 100% tiền trước giao dịch đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (Thông tư 68/2024), đưa hệ thống KRX vào vận hành tháng 5/2025, phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường và tăng tính minh bạch về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tháng 9/2025.

Trong năm 2026, việc triển khai cơ chế giao dịch thông qua công ty chứng khoán toàn cầu (Thông tư 08/2026) và vận hành hệ thống kết nối tự động (STP) giữa ngân hàng lưu ký và công ty chứng khoán tiếp tục tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường. Ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức trở thành thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell.

Duy trì vị thế mới nổi thứ cấp tại FTSE, hướng tới nâng hạng theo MSCI

Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức trở thành thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell vào ngày 21/9/2026, ông Dũng cho biết ưu tiên hiện tại là duy trì vị thế Thị trường mới nổi thứ cấp, đồng thời hướng tới phân loại Thị trường mới nổi của MSCI và Thị trường mới nổi tiên tiến của FTSE vào năm 2030.

Một trong 4 ưu tiên trọng tâm tiếp theo là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tập trung sửa đổi các quy định hướng dẫn Luật Chứng khoán nhằm đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, cùng các quy dịnh liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP). Bên cạnh đó, cơ quan quản lý tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đưa cơ chế CCP vào vận hành, nâng cao năng lực xử lý của hệ thống KRX, phát triển các công cụ mới như giao dịch buổi trưa, khớp lệnh ngẫu nhiên cuối phiên, tài khoản tổng và bán khống.

Bốn trọng tâm ưu tiên tiếp theo trong lộ trình nâng hạng - Nguồn: UBCKNN

Thứ ba, việc mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài còn thông qua công bố thông tin bằng tiếng Anh, nâng cao chuẩn mực quản trị công ty, triển khai lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), minh bạch tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, phát triển nhà đầu tư tổ chức.

“Các nhà quản lý quỹ quốc tế thường đồng thời quản lý danh mục đầu tư tại nhiều quốc gia. Do đó, việc công bố thông tin bằng tiếng Anh và hướng tới áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà đầu tư thuận lợi hơn trong việc so sánh, đánh giá doanh nghiệp giữa các thị trường. Tương tự, việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký tài khoản, rút ngắn thời gian xử lý cũng giúp các quỹ chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội đầu tư”, ông Dũng cho hay.

Cùng đó, một ưu tiên quan trọng khác là đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tiếp tục đối thoại với các tổ chức xếp hạng thị trường, tăng cường kết nối với các quỹ đầu tư và định chế tài chính quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành thị trường mới nổi theo MSCI và thị trường mới nổi tiên tiến theo FTSE Russell vào năm 2030.

Ông Dũng cho biết UBCKNN đang duy trì đối thoại với MSCI, FTSE Russell và các định chế tài chính quốc tế, tăng cường trao đổi với các quỹ đầu tư lớn thông qua nhóm làm việc nhằm nhận diện và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia thị trường.

Theo lộ trình tại Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, Việt Nam hướng tới được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI trong giai đoạn 2027-2028 và được phân loại vào nhóm thị trường mới nổi trong giai đoạn 2028-2030. Đồng thời, mục tiêu đến năm 2030 là đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường mới nổi tiên tiến theo phân loại của FTSE Russell. Các cải cách về thể chế, hạ tầng kỹ thuật và khả năng tiếp cận thị trường không chỉ phục vụ mục tiêu nâng hạng mà còn hướng tới thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn, phát huy vai trò của thị trường chứng khoán trong huy động nguồn lực cho nền kinh tế.