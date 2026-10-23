Sớm sửa đổi, bổ sung một số quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức

Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Hải, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Điều chỉnh, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu quản lý

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 27/2026/NĐ-CP ngày 19/1/2026 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).

Theo Bộ Nội vụ, tại thời điểm cơ quan này tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2026/NĐ-CP, các quy định về căn cứ xác định phạm vi dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là cấp xã) được xây dựng trên cơ sở Quy chế số 01-QCTC/TW và các quy định khác về lý lịch, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, các văn bản của Đảng mới đây đã có một số thay đổi, đặt ra yêu cầu phải kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tránh khoảng trống pháp lý, dẫn đến việc áp dụng pháp luật không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Cụ thể như sau:

Trung ương thống nhất hồ sơ quản lý cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị theo các mẫu hồ sơ mới. Điều này dẫn tới thông tin, cấu trúc thông tin để quản lý dữ liệu cán bộ công chức viên chức trên môi trường điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức cần phải điều chỉnh, cập nhật để đáp ứng yêu cầu quản lý.

Trung ương quy định cụ thể về các thành phần hồ sơ cán bộ (về lý lịch: ngoài Sơ yếu lý lịch còn bao gồm Lý lịch cán bộ, lý lịch tóm tắt; sơ yếu lý lịch và chi tiết các thành phần hồ sơ khác), đồng thời quy định tương ứng về hồ sơ cán bộ điện tử để hướng tới sử dụng hồ sơ cán bộ điện tử thay thế hồ sơ cán bộ giấy theo lộ trình. Trước đây và quy định tại Nghị định số 27/2026/NĐ-CP quy định về lý lịch cán bộ, công chức, viên chức chỉ một thành phần Sơ yếu lý lịch cán bộ.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trước đây được xây dựng theo mô hình gồm: Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức quốc gia do Chính phủ triển khai và các cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan khối cơ quan nhà nước ở trung ương, địa phương tự xây dựng, tạo lập, cập nhật dữ liệu, kết nối và đồng bộ dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức chưa hoàn thiện nền tảng, chưa thống nhất một phần mềm dùng chung để cập nhật dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” dẫn đến dữ liệu không sống, chưa thực hiện được trên môi trường số các nghiệp vụ về công tác cán bộ và chưa điều chỉnh theo quy định số 211-QĐ/TW.

Ngày 24/6/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1132/QĐ-TTg ban hành tiêu chí, danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, trong đó giao Bộ Nội vụ xây dựng Nền tảng quản lý cán bộ công chức, viên chức quốc gia.

Nền tảng này triển khai cũng sẽ tác động tới việc xây dựng, duy trì, phát triển các cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, địa phương hiện nay. Nghị định số 27/2026/NĐ-CP chưa quy định về Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia để dùng chung cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, cần có quy định pháp lý để triển khai.

Để khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu dân cư, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương kiến nghị thực hiện xác thực người dùng Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Nghị định số 27/2027/NĐ-CP chưa có quy định thực hiện xác thực, định danh qua VNeID đối với người dùng sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, cần thiết phải bổ sung quy định tại Nghị định số 27/2027/NĐ-CP, để có căn cứ pháp lý triển khai sử dụng VNeID.

Các nội dung phát sinh từ thực tiễn nêu trên, tác động tới việc tổ chức Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia, tính thống nhất trong việc xây dựng, duy trì, phát triển các hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngày 18/9/2026, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có Báo cáo số 1984/BC-CQTT, trong đó kiến nghị Bộ Nội vụ khẩn trương tham mưu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2026/NĐ-CP.

Đồng thời, Cơ quan thường trực đánh giá các tác động tiêu cực, hậu quả, rủi ro có thể xảy ra nếu không kịp thời sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2026/NĐ-CP như việc không có nền tảng thống nhất dữ liệu tập trung dẫn đến không thực hiện được các công tác nghiệp vụ về quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên môi trường số, không bảo đảm dữ liệu sống do không có phần mềm dùng chung để cập nhật dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Từ những căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2026/NĐ-CP là yêu cầu cấp bách nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu triển khai ngay trong thực tiễn quản lý.

Sử dụng VNeID để xác thực, định danh đối với cán bộ, công chức, viên chức

Với 25 điều, dự thảo Nghị định có một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung đáng quan tâm sau đây.

Thứ nhất là mô hình quản lý tập trung, thống nhất dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thông qua Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 để quy định cụ thể mối liên hệ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức với Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia; bổ sung giải thích thuật ngữ Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia để bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong xây dựng, phát triển nền tảng; bổ sung, sửa đổi giải thích các thuật ngữ cho phù hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Nghị định.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 quy định cụ thể phương tiện thực hiện cập nhật, khai thác sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 thành quy định về Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia, trong đó làm rõ nội hàm, mối liên hệ với Cơ sở dữ liệu quốc gia, phương thức xác thực, định danh qua Nền tảng VNeID cũng như quy định các chức năng cơ bản của Nền tảng làm căn cứ xây dựng, phát triển, cũng như quy định trách nhiệm trong việc quy định chi tiết trong xây dựng, phát triển Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 8 quy định bổ sung về nguồn dữ liệu thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia thực hiện thông qua Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 trong đó, quy định bổ sung việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức-viên chức thực hiện thông qua nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Thứ hai là thành phần hồ sơ điện tử, các mẫu lý lịch và danh mục dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 theo đó bổ sung mở rộng phạm vi dữ liệu cho phù hợp với quy định của Ban Bí thư về hồ sơ cán bộ. Đồng thời, bổ sung quy định trách nhiệm, thẩm quyền của Bộ Nội vụ trong việc quy định chi tiết, điều chỉnh bổ sung trong thực tiễn triển khai, để tăng tính linh hoạt theo thực tiễn.

Sửa đổi, bổ sung Điều 15, theo đó bổ sung dịch vụ xác thực danh tính, lược bỏ nội dung để không trùng lặp.

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 bổ sung quy định về hồ sơ điện tử cho phù hợp với quy định của Ban Bí thư về hồ sơ cán bộ, bổ sung quy định bảo đảm thống nhất trong sử dụng mã định danh hồ sơ điện tử và số hiệu cán bộ, công chức, viên chức.

Sửa đổi, bổ sung Điều 17 theo đó, quy định cụ thể hơn các thành phần hồ sơ cơ bản dưới dạng điện tử.

Thứ ba là tài liệu điện tử và giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 3 theo đó, bổ sung giải thích thuật ngữ tài liệu điện tử để thể chế hóa quy định tại Quy định 211-QĐ/TW và đồng bộ với quy định về hồ sơ điện tử.

Sửa đổi, bổ sung Điều 20 khẳng định giá trị pháp lý của hồ sơ điện tử, tạo cơ sở thay thế hồ sơ giấy; cũng như quy định việc chuyển giao hồ sơ điện tử khi thay đổi công tác của cán bộ, công chức, viên chức; bổ sung trường hợp được truy cập hồ sơ cán bộ.

Thứ tư là quy định tạo lập, cập nhật dữ liệu gắn với quy trình công tác cán bộ.

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 để mở rộng nguồn đồng bộ dữ liệu và làm rõ phương thức cập nhật trực tiếp thông tin, dữ liệu.

Sửa đổi, bổ sung Điều 18 cho phù hợp với việc tạo lập hồ sơ điện tử trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo tinh thần quản lý tập trung, thống nhất qua Cơ sở dữ liệu quốc gia, Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia; bổ sung quy định tạo lập hồ sơ điện tử đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không còn công tác.

Sửa đổi, bổ sung Điều 19 theo hướng quy định quy trình cập nhật dữ liệu, hồ sơ điện tử gắn với quy trình nghiệp vụ xử lý bằng phương thức điện tử, thống nhất với việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia, Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia, cũng như đồng bộ với quy định 211-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Thứ năm là định danh, xác thực thông qua Nền tảng VNeID.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 quy định thống nhất sử dụng số định danh cá nhân (mã định danh hồ sơ điện tử) làm tài khoản truy cập và sử dụng phương thức xác thực, định danh qua Nền tảng VNeID. Theo đó, sử dụng Nền tảng VNeID do Bộ Công an xây dựng, quản lý vận hành làm nền tảng xác thực, định danh đối với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.

Cùng với đó, sửa đổi, bổ sung Điều 24 quy định tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn an ninh mạng, sử dụng Nền tảng VNeID do Bộ Công an xây dựng, quản lý vận hành làm nền tảng xác thực, định danh đối với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; Nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức quốc gia.