Sớm sửa chữa tuyến đường Đá Voi-Nông Phố xuống cấp

Với người dân, mỗi chuyến đi qua tuyến đường là một lần phải căng mắt quan sát, lựa từng khoảng mặt đường còn bằng phẳng để tránh hiểm họa. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đường hư, dân thêm khó

Những ngày này, chạy xe trên tuyến Đá Voi-Nông Phố, người đi đường phải liên tục giảm tốc độ, tránh những ổ gà, ổ voi nằm rải rác trên mặt đường. Có đoạn, lớp nhựa đã bong thành từng mảng, đá dăm trồi lên lởm chởm; hai bên lề thấp hơn mặt đường, nhiều vị trí bị nước mưa khoét sâu.

Ông Trương Danh, Tổ trưởng Tổ dân phố Trà Sơn, cho biết, sau những trận mưa, những vũng nước đọng trên mặt đường càng khiến tuyến giao thông vốn đã hẹp trở nên khó đi. Với người dân thường xuyên qua lại, vận chuyển nông sản hay đưa đón con em, mỗi chuyến đi qua tuyến đường là một lần phải căng mắt quan sát, lựa từng khoảng mặt đường còn bằng phẳng để tránh tai nạn.

Đây là đường giao thông quan trọng, được người dân sử dụng thường xuyên. Vào mùa mưa bão, khi tuyến Tỉnh lộ 9 có thời điểm ngập cục bộ, người dân thường chọn tuyến này để lưu thông.

Không chỉ kết nối các khu dân cư, tuyến đường còn giúp người dân tránh khu vực đường sắt có gác chắn, thuận tiện hơn trong đi lại và vận chuyển nông sản.

Mặt đường chi chít ổ gà, bong tróc, đá dăm trồi lên, khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

“Đường xuống cấp nặng, bà con đi lại rất khó khăn, nhất là khi mùa mưa bão sắp tới. Tuyến này lại chưa có đèn đường cho nên ban đêm đi qua những đoạn hư hỏng rất lo xảy ra tai nạn giao thông”, ông Danh nói.

Cùng chung nỗi lo, ông Trần Thanh, người dân Tổ dân phố Trà Sơn cho rằng tuyến đường vốn hẹp, lại có nhiều khúc cua gấp. Khi mặt đường xuất hiện ổ gà, ổ voi, việc tránh nhau giữa các phương tiện càng khó khăn, nhất là vào ban đêm hoặc lúc trời mưa.

“Đi chậm thì còn đỡ, nhưng gặp xe đi ngược chiều ở những đoạn hẹp, có ổ gà lớn thì rất khó tránh. Người dân mong tuyến đường sớm được sửa để đi lại an toàn hơn”, ông Thanh bày tỏ.

Sớm sửa chữa tuyến đường

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Ba Ngòi cho biết, tuyến Đá Voi-Nông Phố dài khoảng 4,75km, đi qua 6 tổ dân phố gồm: Suối Môn, Thống Nhất, Trà Sơn, Tân Hiệp, Sơn Long và Ngô Mây, kết nối nhiều khu dân cư với các khu vực sản xuất của địa phương.

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ba Ngòi cho rằng, qua thời gian khai thác, cùng tác động của các đợt mưa lũ trong năm 2025, tuyến đường đã xuống cấp nhiều. Tại nhiều vị trí, nước mưa chảy tràn gây xói lở lề đường, rửa trôi vật liệu nền, nhất là ở các đoạn cong. Khi nước rút, bùn đất và vật liệu theo dòng chảy tràn xuống mặt đường, tạo thành những điểm hư hỏng cục bộ. Tình trạng này không chỉ làm giảm chất lượng khai thác tuyến đường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế.

Trong khi chờ phương án đầu tư được triển khai, người dân vẫn phải sử dụng tuyến đường này để đi lại hằng ngày với nỗi lo nơm nớp. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Từ thực tế đó, phương án sửa chữa tuyến đường đã được tính toán với tổng mức đầu tư dự tính 600 triệu đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 97 triệu đồng, phần còn lại do địa phương cân đối, bố trí thực hiện.

Tuy nhiên, với nguồn lực ngân sách còn hạn chế, việc bố trí khoản kinh phí trên đang là khó khăn đối với địa phương. Trong khi chờ phương án đầu tư được triển khai, người dân vẫn phải sử dụng tuyến đường này để đi lại hằng ngày với nỗi lo nơm nớp.

“Việc sớm sửa chữa tuyến Đá Voi-Nông Phố không còn là câu chuyện nâng cấp một tuyến giao thông xuống cấp, mà là yêu cầu thiết thực nhằm bảo đảm an toàn đi lại, duy trì kết nối giữa các khu dân cư và vùng sản xuất, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần”, bà Ánh chia sẻ.