Sớm ổn định cuộc sống cho 40 hộ dân di dời khỏi vùng sạt lở tại xã miền núi Đà Nẵng

Đại tá Nguyễn Thế Vinh thăm hỏi đời sống bà con thuộc diện di dời khỏi vùng có nguy cơ sạt lở

Đoàn đã kiểm tra việc xây dựng phương án ứng phó thiên tai, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị khi xảy ra tình huống, nhất là tại khu vực biên giới, đồng thời khảo sát một số vị trí có nguy cơ sạt lở trên địa bàn. Theo báo cáo của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, địa hình miền núi phức tạp, Hùng Sơn thường đối mặt nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi có mưa lớn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng tặng quà hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân thuộc diện di dời

Đại tá Nguyễn Thế Vinh yêu cầu Ban CHQS xã Hùng Sơn rà soát kỹ các khu vực xung yếu, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát với thực tế từng địa bàn. Lực lượng, phương tiện, địa điểm sơ tán phải được xác định cụ thể, sẵn sàng triển khai khi có mưa lớn; không để bị động khi xảy ra sạt lở, lũ quét. Ban CHQS xã cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ga Ry, các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong nắm tình hình, cảnh báo và hỗ trợ người dân. Mọi hoạt động cứu hộ, cứu nạn phải đặt an toàn của người dân và lực lượng tham gia lên hàng đầu.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh thăm, động viên CBCS Đồn Biên phòng Ga Ry

Đối với 40 hộ dân thôn Ga Ry đã được di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở, Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị UBND xã sớm rà soát quỹ đất, đề xuất phương án tái định cư phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Việc di dời trước mắt đã giúp người dân tránh nguy hiểm, nhưng cần có phương án nơi ở ổn định để bảo đảm an toàn lâu dài, nhất là khi mùa mưa đang đến gần. Dịp này, Bộ CHQS TP Đà Nẵng thăm, động viên và trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ 40 hộ dân thôn Ga Ry vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau di dời.

Công Khanh