Sớm nâng cấp tuyến giao thông quan trọng

Nắng mưa đều khổ

Với các hộ dân sống dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh, thuộc các tổ dân phố (TDP) Thọ Đơn và Quảng Phúc, tình trạng mặt đường hư hỏng đã trở thành nỗi lo thường trực. Nhiều đoạn xuất hiện ổ voi, ổ gà. Mùa nắng, xe cộ qua lại cuốn bụi mù mịt vào nhà; mùa mưa, nước đọng trong các hố sâu khiến người đi đường khó nhận biết để tránh. Các phương tiện từ ô tô, xe máy đến xe đạp đều gặp khó khăn khi lưu thông, nhất là với người cao tuổi và học sinh.

Tuyến đường này có lưu lượng phương tiện đông, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập, sản xuất của người dân. Khi đi qua những đoạn hư hỏng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, liên tục tránh ổ gà, vũng nước. Vào giờ học sinh đến trường, tan học, nguy cơ va chạm càng khiến các gia đình lo lắng.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua địa bàn tổ dân phố Thọ Đơn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: N.M

Theo phản ánh của người dân, đã có những trường hợp đi xe máy, xe đạp bị ngã trên tuyến đường, có người xây xát, có người phải khâu vết thương. Có người chỉ còn một đoạn ngắn là về đến cổng nhà nhưng vẫn gặp tai nạn. Người dân địa phương cũng cho biết đã xảy ra trường hợp tử vong liên quan đến tai nạn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

“Đường Nguyễn Hữu Cảnh đi qua khu dân cư đông đúc nhưng đã hư hỏng nặng trong nhiều năm, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của bà con. Người dân mong cấp trên sớm đầu tư nâng cấp để bảo đảm an toàn, thuận lợi hơn cho sinh hoạt, sản xuất”, ông Nguyễn Ngọc Dư, Bí thư Chi bộ TDP Thọ Đơn, chia sẻ.

Cùng chung mong muốn đó, ông Nguyễn Văn Thắng, người dân TDP Quảng Phúc, cho biết tại các cuộc tiếp xúc cử tri, bà con đã nhiều lần kiến nghị nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. "Đây là nguyện vọng chính đáng của người dân, rất mong các cấp quan tâm đầu tư để đi lại an toàn hơn, nhất là đối với các em học sinh”, ông Thắng bày tỏ.

Nỗi lo về an toàn giao thông còn đi kèm với những bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Các hộ ven đường phải hứng chịu bụi vào mùa nắng, nước bẩn bắn lên khi trời mưa. Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm nên với họ, việc đầu tư cải thiện con đường không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi hơn mà còn góp phần cải thiện môi trường sống trong khu vực.

Cần nguồn lực để khắc phục căn cơ

Đường Nguyễn Hữu Cảnh còn có vai trò kết nối quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Bắc Gianh. Là địa phương có tiềm năng kinh tế biển, du lịch, phường cần hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đi lại của người dân, du khách.

Vì vậy, việc nâng cấp tuyến đường không chỉ bảo đảm an toàn giao thông trước mắt mà còn góp phần phục vụ mục tiêu phát triển lâu dài của địa phương. Trước những vụ va chạm và tai nạn giao thông xảy ra thời gian qua, người dân mong muốn các điểm nguy hiểm được cảnh báo, khắc phục kịp thời, nhất là trước mùa mưa bão.

Chính quyền phường Bắc Gianh đã nắm bắt phản ánh, nguyện vọng của người dân dọc tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh và xây dựng phương án nâng cấp tuyến đường bằng nguồn lực của địa phương kết hợp với sự hỗ trợ của tỉnh. “Đối với đoạn giữa tuyến, phường sẽ sử dụng nguồn kinh phí từ đấu giá đất của dự án phát triển quỹ đất liền kề, quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng và triển khai sửa chữa, nâng cấp vào đầu năm 2027. Phần còn lại, địa phương đã đề xuất Sở Tài chính và UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ, bố trí nguồn vốn để từng bước hoàn thiện đồng bộ tuyến đường”, ông Nguyễn Văn Tình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết.

Người dân địa phương mong kiến nghị ấy sớm được xem xét, để có lộ trình và giải pháp đầu tư cụ thể. Khi đường Nguyễn Hữu Cảnh được nâng cấp, các hộ dân sẽ bớt nỗi lo mỗi ngày ra đường; việc học tập, sinh hoạt, sản xuất cũng thuận tiện hơn. Tuyến đường được cải thiện không chỉ bảo đảm giao thông an toàn mà còn góp phần khai thác tốt hơn lợi thế kinh tế biển, du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân Bắc Gianh.