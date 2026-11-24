Một vị trí xảy ra sự cố xói lở thân đê trên tuyến đê sông Hép, xã Yên Phú.

Sau những sự cố đê...

Theo báo cáo tổng hợp thiệt hại sau đợt mưa lũ tháng 9/2026, đã xảy ra 2 sự cố đê đều trên tuyến đê hữu Cầu Chày. Trong đó, đoạn qua xã Thiệu Hóa bị sạt mái phía đồng từ K34+800 đến K34+840, cung sạt dài khoảng 40m; đoạn qua xã Xuân Tín bị sạt mái từ K3+050 đến K3+065, chiều dài khoảng 15m. Các sự cố đã được xử lý bước đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn công trình. Tuy nhiên, sạt lở tại hai vị trí trên không phải là vấn đề duy nhất đặt ra sau đợt mưa lũ. Thực tế, nhiều đoạn đê trên địa bàn tỉnh đã bộc lộ những điểm yếu về kết cấu, cao trình và khả năng chống chịu trước lũ lớn. Vì vậy, bên cạnh việc khắc phục các sự cố phát sinh, việc rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng hệ thống đê, xác định những vị trí xuống cấp, thường xuyên xảy ra tràn, xói lở để có phương án xử lý căn cơ là yêu cầu cấp thiết.

Tại xã Xuân Tín, theo báo cáo của địa phương, nước sông Cầu Chày dâng cao, tràn trên 5.000m đê, gây ngập gần 400ha đất nông nghiệp. Qua rà soát, địa phương nhận thấy một số đoạn trên tuyến đê bao hữu Quảng Phú, tả Quảng Phú và đê hữu Cầu Chày vẫn còn xuống cấp, cần được tiếp tục gia cố, nâng cấp. Các dự án trước đây chủ yếu xử lý những vị trí hư hỏng, xung yếu cấp thiết, chưa có điều kiện đầu tư đồng bộ trên toàn tuyến. Vì vậy, những đoạn liền kề chưa được gia cố vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ lớn xảy ra. Từ thực trạng này, UBND xã Xuân Tín có tờ trình đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ tiếp tục tu sửa, gia cố các vị trí sạt lở trên tuyến đê bao hữu Quảng Phú; xử lý những đoạn thường xuyên xảy ra tràn, xói lở trên tuyến đê bao tả Quảng Phú; đồng thời gia cố một số đoạn từ K0+700 đến K2+785 trên tuyến đê hữu Cầu Chày và xử lý các cống qua đê không còn sử dụng.

Thực trạng tương tự cũng được ghi nhận tại xã Yên Phú, nơi hệ thống đê bao sông Hép, sông Cầu Chày qua địa bàn chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua. Theo báo cáo của UBND xã, tuyến đê bao sông Cầu Chày xảy ra sự cố gây xói lở mái, tạo nhiều điểm “hàm ếch”, ảnh hưởng đến an toàn công trình. Trên tuyến đê bao sông Hép, tình trạng xói mòn, sạt lở mái cũng xuất hiện tại nhiều vị trí. Trước thực trạng này, địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, kiên cố hóa các đoạn đê xuống cấp, xung yếu, từng bước khắc phục tình trạng hư hỏng, nâng cao khả năng chống chịu trước mưa lũ.

Yêu cầu kiên cố hóa các tuyến đê

Theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND, ngày 29/6/2026 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa hiện có 1.008km đê sông, đê biển. Trong đó, đê từ cấp I đến cấp III dài 315km, đê dưới cấp III dài 693km; hệ thống còn có 1.141 cống qua đê, 3 âu và 545 kè lát mái với tổng chiều dài hơn 307km. Quy mô hệ thống lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn, trong khi còn nhiều công trình được xây dựng từ lâu, chịu tác động thường xuyên của mưa lũ nên không ít đoạn đê, kè đã xuống cấp, cần tiếp tục tu bổ, nâng cấp. Kết quả kiểm tra, rà soát trước mùa mưa bão năm 2026 xác định toàn tỉnh còn 44 trọng điểm xung yếu về đê điều. Đáng chú ý, trong năm 2025, nhiều tuyến đê đã xảy ra tình trạng tràn, xấp xỉ tràn; tại một số vị trí, mực nước lũ vượt giá trị lịch sử. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải ưu tiên nguồn lực tu bổ, nâng cấp, từng bước kiên cố hóa các vị trí xung yếu, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống đê điều trước những diễn biến bất thường của thiên tai.

Trong kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030, tỉnh xác định tiếp tục đầu tư tu bổ, nâng cấp các vị trí xung yếu trên những tuyến đê sông Mã, sông Chu, sông Yên, sông Nhơm, sông Hoàng, sông Cầu Chày... nhằm nâng cao khả năng chống lũ, bảo đảm tần suất chống lũ thiết kế và vận hành an toàn công trình. Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu ưu tiên nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nguồn dự phòng ngân sách hằng năm cho các nhiệm vụ, dự án phòng, chống thiên tai.

Từ thực tế những địa phương xảy ra sự cố đê đợt mưa lũ vừa qua, đến 44 trọng điểm xung yếu đã được rà soát trên toàn tỉnh, yêu cầu đặt ra là sớm có phương án xử lý cụ thể đối với từng vị trí. Trên cơ sở khảo sát hiện trạng, cần xác định rõ những công trình cần ưu tiên tu bổ, nâng cấp, đồng thời bố trí nguồn lực và lộ trình thực hiện phù hợp. Việc đầu tư gia cố các vị trí xung yếu sẽ góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, bảo vệ khu dân cư, vùng sản xuất và các công trình hạ tầng trước những đợt lũ lớn.